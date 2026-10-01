Première meespeelconcert ‘Loop in de soep’ in Theater Landgraaf

LANDGRAAF – Op zondag 11 oktober 2026 gaat in Theater Landgraaf het interactieve meespeelconcert ‘Loop in de soep’ in première. De muzikale voorstelling is speciaal ontwikkeld voor de Kinderboekenweek en richt zich op kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Juf Marjolein en meester Sean van SMK Muziek & Dans hebben in de voorstelling een probleem: uit hun nieuwste Superduper Skibidi Alpha Pop-hit zijn belangrijke stukjes verdwenen. Samen met het publiek gaan ze op zoek naar de ontbrekende noten.

Publiek helpt het liedje compleet te maken

Tijdens het meespeelconcert ontdekt het publiek hoe een popliedje in elkaar zit. Jong en oud maken kennis met verschillende instrumenten en er wordt gezongen, gespeeld en vooral veel plezier gemaakt.

Loop in de soep is opgezet als een interactieve voorstelling waarin het publiek actief meedoet. De productie is een samenwerking tussen SMK Muziek & Dans, de Bibliotheken Landgraaf-Beekdaelen en Theater Landgraaf.

Gratis entree voor verschillende groepen

De voorstelling begint op zondag 11 oktober om 14.30 uur in Theater Landgraaf aan de Kerkberg 4. De reguliere entree bedraagt € 7 per persoon.

Gratis entree geldt voor leden van de Bibliotheken Landgraaf-Beekdaelen, leden van SMK Muziek & Dans en cursisten van Theaterschool Landgraaf.

Tickets: bestel tickets voor ‘Loop in de soep’.

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