Dans op Recept start in Heerlen en Kerkrade voor mensen met chronische aandoening

De Friese stichting Dans op Recept breidt uit naar Limburg. Vanaf oktober starten in Heerlen, Kerkrade en Maastricht nieuwe danslessen voor mensen met een chronische ziekte of aandoening. De uitbreiding komt tot stand in samenwerking met SALLY Dansgezelschap Maastricht.

Dans op Recept richt zich op mensen voor wie bewegen door een chronische ziekte of aandoening niet meer vanzelfsprekend is. De lessen zijn laagdrempelig en worden aangepast aan de mogelijkheden van iedere deelnemer. Dansen kan staand, zittend op een stoel of vanuit een rolstoel.

Muziek, beweging, improvisatie, plezier en ontmoeting vormen de belangrijkste onderdelen van de lessen. Met de start in Limburg wordt Dans op Recept voor het eerst structureel in deze provincie aangeboden.

Focus op wat nog wél kan

Een van de nieuwe docenten is Dahnée Homblen. Zij is als danser en docent verbonden aan SALLY en deed eerder ervaring op met Dans op Recept tijdens een festival in Heerlen. Volgens Homblen ligt bij de lessen de nadruk op wat deelnemers nog wél kunnen, en niet op wat niet meer lukt.

Deelnemers worden uitgedaagd om zelf bewegingen te ontdekken. Naarmate de lessen vorderen, groeit vaak ook het vertrouwen om vrijer te bewegen. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en gesprek tussen deelnemers.

Uitbreiding naar Limburg

Met de uitbreiding willen Dans op Recept en SALLY Dansgezelschap Maastricht meer Limburgers met een chronische ziekte of aandoening de mogelijkheid bieden om op een toegankelijke manier te blijven bewegen, andere mensen te ontmoeten en plezier in dans te ervaren.

Dansdocenten Dahnée Homblen en Eveline Kleinjans gaan de lessen in Limburg verzorgen. De exacte lesdata en locaties worden later bekendgemaakt.

Meer informatie: Dans op Recept.

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