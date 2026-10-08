Rudeboy x BOSKAT brengen Persona Non Grata naar Nieuwe Nor

HEERLEN – Rudeboy en BOSKAT staan op vrijdag 26 maart 2027 samen op het podium van Nieuwe Nor in Heerlen. Tijdens de show brengen zij het album Persona Non Grata integraal live.
BOSKAT en Rudeboy geven het album volgens Nieuwe Nor samen een nieuwe live-energie. Rudeboy brengt zijn herkenbare stem en jarenlange ervaring mee, terwijl BOSKAT de nummers benadert met stevige gitaren, harde drums en veel energie.
Twee generaties op één podium
Rudeboy, artiestennaam van Patrick Tilon, is vooral bekend als de stem van Urban Dance Squad. De band werd in 1986 opgericht in Utrecht en groeide uit tot een belangrijke naam binnen de combinatie van rock en rap.
Naast Urban Dance Squad werkte Rudeboy volgens de aankondiging van Nieuwe Nor ook samen met onder meer Junkie XL, The Phantom Four en Drums are for Parades.
BOSKAT bestaat uit gitarist en zanger Vincent en drummer Tibo. Het duo beweegt zich tussen onder meer grunge, poppunk en progrock en staat bekend om een energieke liveshow.
Persona Non Grata integraal live
In Heerlen draait de avond volledig om Persona Non Grata. Nieuwe Nor omschrijft de plaat als rauw, direct en nog altijd actueel. De samenwerking tussen Rudeboy en BOSKAT brengt daarbij twee generaties samen in één stevige liveset.
Praktische informatie
Rudeboy x BOSKAT
Vrijdag 26 maart 2027
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen
Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Nieuwe Nor.
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