Nieuwe Nor viert twintigjarig jubileum met feestweekend in Heerlen

Nieuwe Nor bestaat twintig jaar als poppodium en viert dat van vrijdag 4 tot en met zondag 6 december 2026 met een uitgebreid jubileumprogramma. Tijdens het feestweekend staan onder anderen Bazart en Ronnie Flex op het programma, naast techno, hardcore, regionaal talent en een foto-expositie over de geschiedenis van het Heerlense poppodium.

Het jubileum begint op vrijdag met Futureproof, waarbij talentontwikkeling in de Euregio centraal staat. Drie regionale acts verzorgen een showcase, gevolgd door de gratis toegankelijke afterparty IndieNor. Ook treedt Ronnie Flex op tijdens Novacane XL.

Op zaterdag 5 december staat Bazart in de Gulpener Grote Zaal. Later die avond keert Nieuwe Nor met 20 jaar Techno terug naar de clubnachten die het poppodium hebben gevormd.

Zondag 6 december wordt het jubileumweekend afgesloten met de MOC Hardcore Gauntlet, waarbij verschillende bands elkaar in hoog tempo opvolgen.

Twintig jaar muziekgeschiedenis

Tijdens het weekend is een foto-expositie te bezoeken met beelden en posters uit de geschiedenis van Nieuwe Nor.

De oorsprong van het podium gaat terug tot 1969, toen de Nor als studentensociëteit begon in het voormalige politiebureau aan de Geerstraat. In 1998 verhuisde de Nor naar de Pancratiusstraat. Met de komst van een concertzaal in 2006 groeide het café uit tot poppodium Nieuwe Nor.

In 2022 werd de Gulpener Grote Zaal geopend, waarmee de totale capaciteit groeide tot ruim 1.200 bezoekers.

Het jubileumweekend vormt bovendien de eerste grote presentatie van de nieuwe huisstijl, die samen met marketingbureau Reactivators is ontwikkeld.

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Meer informatie: Nieuwe Nor.

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