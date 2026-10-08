Jazz Camp for Girls keert terug naar Maastricht

MAASTRICHT – Van 19 tot en met 22 oktober 2026 vindt in Maastricht voor de tweede keer Jazz Camp for Girls plaats. Tijdens het vierdaagse muziekkamp krijgen meisjes van 12 tot en met 16 jaar de kans om zich verder te ontwikkelen in jazz, improvisatie en samenspel. Het kamp vindt plaats bij de jazzafdeling van Conservatorium Maastricht.

Centraal staan improvisatie, creativiteit, plezier en zelfexpressie. De deelnemers werken dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur in bands en worden begeleid door professionele musici en afgestudeerde conservatoriumstudenten.

De coaches zijn Julia Warren op saxofoon, Louise van den Heuvel op basgitaar, Freia Schrijver op gitaar en Marloes De Nul op zang.

Van Deens initiatief naar Maastricht

Jazz Camp for Girls is geïnspireerd op een succesvol Deens initiatief dat inmiddels in verschillende Europese landen wordt georganiseerd. Maastricht was de eerste Nederlandse stad waar het kamp plaatsvond en organiseert dit jaar de tweede editie.

Het kamp richt zich speciaal op meisjes omdat vrouwen, en met name vrouwelijke instrumentalisten, nog altijd minder vertegenwoordigd zijn binnen de jazzwereld. De organisatie wil jonge muzikanten een veilige en inspirerende omgeving bieden waarin zij kunnen experimenteren, zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en vrouwelijke rolmodellen ontmoeten.

Muziek ontmoet kunst

Op dinsdag 20 oktober bezoeken de deelnemers de tentoonstelling Rubyfruit Jungle in Marres. Daar krijgen zij de opdracht een compositie te maken bij de kunstwerken die ze zien.

Kunstenaar Celina Eceiza komt uit Argentinië. Eerder die dag werken de deelnemers ook met muziek van een Argentijnse componiste. Zo worden beeldende kunst en muziek tijdens het kamp met elkaar verbonden.

Eindpresentatie op 22 oktober

Op donderdag 22 oktober wordt Jazz Camp for Girls afgesloten met een eindpresentatie. De deelnemers laten daar hun eigen muziek horen en doen podiumervaring op voor familie en vrienden. Volgens de flyer vindt het eindconcert plaats van 17.00 tot 18.00 uur.

Voor wie en waar?

Het kamp is bedoeld voor meisjes van 12 tot en met 16 jaar die een instrument bespelen en interesse hebben in jazzmuziek. Een minimumniveau is niet vereist. Het kamp staat volgens de organisatie ook open voor genderexpansieve jongeren die zich aangesproken voelen door de doelgroep en sfeer.

De activiteiten vinden plaats bij de jazzafdeling van Conservatorium Maastricht aan de Franciscus Romanusweg 90 in Maastricht. Deelname kost €120 per persoon; lunch wordt zelf meegenomen. Wie het inschrijfgeld als drempel ervaart, kan volgens de organisatie contact opnemen om samen naar een oplossing te kijken.

Meer informatie en aanmelden via Jazzcampforgirls.nl.

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