Leergeld Parkstad zoekt vrijwillig bestuurslid voor juridische zaken

Stichting Leergeld Parkstad zoekt een vrijwillig bestuurslid voor de portefeuille Juridische Zaken. De organisatie wil iemand aantrekken die juridische kennis, ervaring of affiniteit inzet voor kinderen uit gezinnen met geldzorgen. De functie vraagt volgens de stichting enkele uren per maand.

Leergeld Parkstad ondersteunt jaarlijks ruim 5.800 kinderen. Met hulp van vrijwilligers zorgt de stichting ervoor dat zij kunnen meedoen aan onderwijs, sport, cultuur en andere activiteiten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

Juridische kennis inzetten voor kinderen in Parkstad

Het nieuwe bestuurslid denkt mee over goed bestuur, privacy, compliance en juridische vraagstukken. Daarmee draagt de vrijwilliger bij aan een zorgvuldige en verantwoorde uitvoering van het werk van de stichting.

Leergeld Parkstad nodigt zowel specialisten in juridische zaken als mensen met juridische kennis, ervaring of affiniteit uit om te reageren. Betrokkenheid bij de maatschappelijke taak van de organisatie staat daarbij centraal.

Meer informatie over de bestuursfunctie

Belangstellenden kunnen de functiegegevens en informatie over reageren vinden in de volledige vacature voor bestuurslid Juridische Zaken bij Leergeld Parkstad.

Meer informatie over de organisatie en haar werk staat op de website van Stichting Leergeld Parkstad.

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Bron: Stichting Leergeld Parkstad.

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