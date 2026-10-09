Pat’s Tosti Bar in centrum Heerlen ter overname aangeboden

Pat’s Tosti Bar aan de Saroleastraat 66 in Heerlen staat ter overname. Eigenaar Patrick wil na ruim zes jaar een nieuwe uitdaging aangaan. Dat meldt Horeca Makelaardij Totaal, dat de onderneming aanbiedt voor een vraagprijs van 50.000 euro.

De horecazaak in het centrum van Heerlen richt zich op tosti’s en is ingericht voor daghoreca. Volgens de verkoopinformatie beschikt de zaak over circa dertig zitplaatsen, inclusief het terras.

Voortzetten van tosticoncept mogelijk

Een nieuwe ondernemer kan het bestaande concept voortzetten of een eigen invulling aan de zaak geven. De handelsnaam en recepten zijn volgens de makelaar in overleg over te nemen. Ook biedt de verkoopinformatie ruimte om de openingstijden en het assortiment aan te passen.

De keuken is uitgerust met onder meer contactgrillen, een saladebar, een au bain-marie, koelkasten en vriezers. Volgens de makelaar is er een drankvergunning aanwezig.

Vraagprijs en huur van Pat’s Tosti Bar

De vraagprijs voor de onderneming bedraagt 50.000 euro. De opgegeven huurprijs is 2.707 euro per maand, exclusief btw. Daarin is ook de bovenwoning opgenomen, die momenteel als opslagruimte wordt gebruikt.

Naast overname van de onderneming is volgens Horeca Makelaardij Totaal ook aankoop van het pand mogelijk. Een verkoopprijs voor het pand wordt in de aankondiging niet genoemd.

De makelaar meldt dat de onderneming volgens opgave vrij van verplichtingen wordt overgedragen. Aanvullende financiële informatie is beschikbaar voor serieus geïnteresseerden.

Meer informatie over de overname

Wie interesse heeft in de overname van Pat’s Tosti Bar kan voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden of een bezichtiging terecht bij Horeca Makelaardij Totaal. De makelaar is ook bereikbaar via info@horecatotaal.nl.

Lees ook het overige nieuws uit Heerlen op Parkstad Actueel.

Bron: verkoopinformatie Horeca Makelaardij Totaal.

About The Author