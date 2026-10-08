Natuurmonumenten besteedt deze herfst aandacht aan activiteiten op en rond de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Daarbij viert het bezoekerscentrum op wielen zijn vijfjarig bestaan. Volgens de organisatie gaat het om het enige bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Zuid-Limburg.

Bezoekerscentrum op wielen op de Sint-Pietersberg

De aankondiging maakt deel uit van een persbericht over de herfstvakantie en de natuur op de Sint-Pietersberg. Meer bezoekersinformatie en actuele activiteiten zijn te vinden op de officiële pagina van Natuurmonumenten over de Sint-Pietersberg.

Lees ook ons eerdere bericht over vrijwilligers bij Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg.

Bron: persbericht Max Kockelkorn, Natuurmonumenten, 8 oktober 2026.

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