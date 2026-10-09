Oktoberfest in verzorgingshuis Kapelhof in Kerkrade

Door Peter Trompetter
Restaurant Kapelhof was bomvol. Bewoners, hun partners en buurtbewoners uit de Giesenstraat kwamen er genieten van een gezellige middag die in het teken stond van het Oktoberfest.
Dj ’t Moellejensje wist de stemming er goed in te brengen. Daar kun je Peter Grooten wel voor laten lopen!
Ook stonden diverse artiesten op het programma.
Little Mica met d’r Kwetschbeul, Sandra en het duo Marl en Mathieu lieten de aanwezigen schunkelen en meezingen op stemmingsvolle muziek.
Het was mooi om te zien hoe velen door de muziek helemaal opleefden. Muziek verbindt en brengt herinneringen aan die goede oude tijd naar boven.
Tatjana Limpens van Meander kijkt met grote tevredenheid terug op een geslaagd Oktoberfest. „Zonder onze vrijwilligers was het haast niet mogelijk geweest om dit mooie evenement te organiseren.”
© Peter Trompetter Fotografie
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