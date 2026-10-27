Roda JC bekert verder na moeizame zege op De Graafschap

Roda JC bekert verder, maar wat was het een armoedige vertoning. Tegen De Graafschap, dat met liefst zeven reservespelers aantrad, kwam Roda nauwelijks tot behoorlijk voetbal.

De bezoekers waren lange tijd de gevaarlijkste ploeg en alleen dankzij doelman Treichel bleef een achterstand uit. Pas zes minuten voor tijd bezorgde invaller Mokrane Bentoumi Roda de 1-0-overwinning. De volgende ronde is bereikt, maar veel vertrouwen heeft deze wedstrijd niet opgeleverd.

Foto’s en door Peter Trompetter Fotografie

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