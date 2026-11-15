Een klein gebaar, een groot verschil: Sylvia helpt gezinnen in Heerlen met kerst

HEERLEN – Voor veel gezinnen staat kerst in het teken van samenzijn en een feestelijke maaltijd. Maar voor mensen die in armoede leven, zijn extra boodschappen niet altijd vanzelfsprekend. Sylvia Devran wil met Sylvia’s Helpende Handen Heerlen juist deze gezinnen een lichtpuntje bezorgen. Haar kerstactie wordt dit jaar voor de negende keer gehouden.

Met haar actie voor kerstpakketten in Heerlen zamelt Sylvia donaties in voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Onder het motto ‘Een klein gebaar van jou, een groot verschil voor een gezin’ roept zij inwoners en bedrijven op om mee te helpen.

Een kerst- of boodschappenpakket van 50 euro

Voor 50 euro kan een gezin een kerst- of verspakket ontvangen. Volgens Sylvia’s oproep bestaat zo’n pakket onder meer uit vers vlees, verse groenten, aardappeltjes, sausjes, een toetje, drinken en producten voor het ontbijt.

De inhoud wordt afgestemd op de wensen van het gezin. Daarmee is de hulp niet alleen praktisch, maar ook persoonlijk: ieder gezin krijgt de mogelijkheid om op zijn eigen manier een feestelijke maaltijd te bereiden.

Negende kerstactie van Sylvia’s Helpende Handen Heerlen

Het is inmiddels de negende kersteditie van het initiatief. Met de kerstactie wil Sylvia kwetsbare gezinnen in Heerlen ondersteunen, juist in een periode waarin de kosten voor boodschappen en andere uitgaven zwaar kunnen wegen.

Een bijdrage van 50 euro is voor sommige mensen misschien een gewoon bedrag, maar kan een ander gezin de zorgen over de kerstboodschappen uit handen nemen.

Ook bedrijven kunnen helpen

Naast particulieren nodigt Sylvia ook ondernemers en bedrijven uit om een pakket of boodschappenbon te sponsoren. In haar oproep geeft zij aan dat bedrijven in ruil voor hun bijdrage reclame kunnen krijgen. Ook het doneren van boodschappen is mogelijk.

Hoe kun je een kerstpakket doneren?

Wie de actie wil steunen, kan via de door Sylvia gedeelde betaallink een bedrag van 50 euro voor een kerst- of boodschappenpakket bijdragen:

Doneer €50 voor een kerst- of boodschappenpakket via Tikkie

Let op: deze Tikkie-link is volgens de oproep geldig tot en met 20 november 2026.

Wie liever zelf boodschappen wil schenken of als bedrijf wil deelnemen, kan Sylvia Devran een privébericht sturen via haar sociale media, onder de naam Sylvia’s Helpende Handen Heerlen.

Soms zit het verschil in iets eenvoudigs: een gevulde boodschappentas, een kerstmaaltijd op tafel en het gevoel dat er aan je wordt gedacht.

Bron en afbeelding: oproep van Sylvia’s Helpende Handen Heerlen.

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