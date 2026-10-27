Halloween in Theater Landgraaf: griezelen en rocken met RE-Fuse

Halloween in Theater Landgraaf krijgt dit jaar twee verschillende gezichten. Op vrijdag 30 oktober zijn er griezelige mini-voorstellingen voor kinderen en volwassenen. Een avond later viert de regionale band RE-Fuse haar vijftienjarig bestaan met een Halloweenconcert vol pop en rock.

Halloween in Theater Landgraaf: vier mini-voorstellingen

Op vrijdag 30 oktober doen docenten en cursisten van Theaterschool Landgraaf mee aan Grrr…iezelen Halloween 2026. Zij spelen vier keer dezelfde mini-voorstelling van ongeveer 25 minuten. De voorstellingen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen.

Elk jaar kiest de theaterschool een nieuw thema. In 2025 stonden de ‘Miss Griezel verkiezingen’ centraal.

De voorstellingen beginnen om 18.00, 18.30, 19.00 en 19.30 uur. De entree bedraagt € 2 per persoon. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij kledingzaak Bei ut Maril & Bei d’r Lars, Kerkstraat 18a in Waubach. Voor deze activiteit verkoopt het theater zelf geen tickets.

De mini-voorstellingen maken deel uit van de Trick or Treat-activiteiten van Ondernemersvereniging Waubach. Ook elders in de dorpskern zijn die avond activiteiten voor jonge kinderen.

RE-Fuse viert vijftien jaar met Helloween Night

Op zaterdag 31 oktober staat Helloween Night by RE-Fuse op het programma. De band uit de regio bestaat vijftien jaar en viert dat met pop- en rockhits uit de jaren tachtig, negentig en nul.

Volgens de aankondiging krijgen de nummers eigenzinnige bewerkingen en worden ze gecombineerd in medleys. Het concert vindt plaats in een intieme bistro-opstelling met zitplaatsen, waarbij de band dicht bij het publiek speelt.

De avond begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de officiële ticketverkoop van Theater Landgraaf.

Locatie en meer informatie

Beide activiteiten vinden plaats in Theater Landgraaf aan de Kerkberg 4 in Landgraaf. Meer nieuws van het theater staat op de Facebookpagina van Theater Landgraaf.

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Bron: nieuwsbrief Theater Landgraaf, 27 oktober 2026.

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