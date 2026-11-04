Podium Pakken brengt bewoners en organisaties samen in Hoensbroek

HOENSBROEK – Op zondag 15 november 2026 vindt in het Broeklandcollege de derde editie van Podium Pakken plaats. Bewoners, initiatiefnemers, jongeren en professionals ontmoeten elkaar om ideeën en ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingen te verkennen.

Het evenement draait om de kennis, talenten en initiatieven van inwoners van Heerlen en Hoensbroek. Bewoners laten niet alleen horen wat zij belangrijk vinden, maar ook wat zij zelf ondernemen om hun omgeving te verbeteren.

Van bewonersinitiatief tot cultuur

Op het programma staan onder meer burgerparticipatie, stadsontwikkeling, onderwijs, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk, technologie en sociale rechtvaardigheid. Ook kunst, muziek en poëzie krijgen een plek.

In plaats van lange lezingen zijn er korte bijdragen, gevolgd door gesprekken aan tafels. Deelnemers kunnen kennismaken met bestaande projecten en onderzoeken hoe inwoners, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen versterken.

Ruimte voor samenwerking

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer Heerlen City of Learning, Gilde Plus en mogelijkheden voor jongeren om maatschappelijk actief te worden. Het doel is om kennis en netwerken met elkaar te verbinden en plannen om te zetten in concrete acties.

Er is ruimte voor informele ontmoetingen, koffie, thee en Limburgse vlaai. Bezoekers kunnen bovendien gratis een professioneel portret laten maken.

Praktische informatie

Podium Pakken vindt plaats op zondag 15 november 2026 in het Broeklandcollege in Hoensbroek. Volgens het actuele aanmeldprogramma begint de inloop om 12.00 uur en loopt het publieksprogramma tot ongeveer 15.45 uur, met aansluitend gelegenheid om na te praten. In een eerdere uitnodiging staat 13.00 tot 17.00 uur vermeld. Deelname is gratis. Bezoekers kunnen ook een deel van het programma bijwonen.

Het programma en de aanmeldmogelijkheid zijn te vinden via de evenementaanmelding. Bekijk het actuele aanmeldprogramma voor eventuele wijzigingen.

Bron: uitnodiging Podium Pakken / Bewoners Platform Heerlen Noord en actueel aanmeldprogramma. Afbeelding: aangeleverde evenementenposter.

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