Echtpaar Schaeks-Vroemen viert briljanten huwelijk: 65 jaar getrouwd

Het echtpaar Schaeks-Vroemen vierde op 25 oktober 2026 een bijzondere mijlpaal: maar liefst 65 jaar huwelijk.

Ter gelegenheid van dit briljanten huwelijk brachten burgemeester Susanne Scheepers en wethouder Andrea Ernes op woensdag 28 oktober een persoonlijk felicitatiebezoek aan het echtpaar.

Wij feliciteren het echtpaar Schaeks-Vroemen van harte met deze bijzondere mijlpaal en wensen hen nog vele mooie en gelukkige momenten samen.

About The Author