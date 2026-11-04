Maximale hypotheek stijgt in 2027: meeste huishoudens kunnen iets meer lenen

In 2027 kunnen bijna alle huishoudens in Nederland iets meer lenen voor de aankoop van een woning. Hoeveel de maximale hypotheek stijgt, hangt af van het inkomen en de hypotheekrente. Dat meldt de Rijksoverheid op 2 november 2026.

Verwachte inkomensgroei

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2027 een gemiddelde inkomensgroei van 3,7 procent. Daardoor krijgen veel huishoudens meer ruimte om een hypotheek af te sluiten. Bij een hogere hypotheekrente kan die extra leenruimte kleiner uitvallen.

De hypotheekleennormen worden jaarlijks aangepast op basis van advies van het Nibud. Ze moeten voorkomen dat huishoudens onverantwoorde financiële risico’s nemen.

Ruimere leennormen hebben ook nadelen

Het CPB, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwen dat ruimere leennormen kunnen leiden tot hogere financiële risico’s en verder stijgende huizenprijzen. Strengere leennormen maken het voor sommige huishoudens juist moeilijker om een koopwoning te vinden.

Volgens deze organisaties is vooral het vergroten van het woningaanbod belangrijk om de koopwoningmarkt toegankelijker te maken. Het kabinet verwijst daarbij naar het Actieplan Versnellen Woningbouw.

Lees ook ons eerdere bericht over woningbouw en de plannen voor sterke wijken in Kerkrade.

Bron: Rijksoverheid, 2 november 2026. Foto: denphumi / Adobe Stock.

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