Van garage naar sterrenrestaurant: Roermondse Koperkoppen Tripel bij Atelier

ROERMOND/GULPEN – Wat zes maanden geleden begon met een klein brouwketeltje in een garage, heeft voor de Roermondse broers Julien en Yves van Bergen een bijzonder vervolg gekregen. Hun Koperkoppen Tripel wordt tijdelijk geschonken in het bierarrangement van Restaurant Atelier in Gulpen, dat bekroond is met een Michelinster.
Liefde voor speciaalbier en Roermond
De broers begonnen Koperkoppen vanuit hun liefde voor speciaalbier en hun verbondenheid met Roermond. Een van hun eerste bieren is de Koperkoppen Tripel, met een alcoholpercentage van 8,9 procent. Bij het brouwen gebruiken ze lokale honing.
Via Echt naar sterrenrestaurant Atelier
Dankzij de eigenaar van De Biersalon in Echt kwam de Koperkoppen Tripel onder de aandacht van Restaurant Atelier. Het bier kreeg vervolgens tijdelijk een plek in het bierarrangement van het sterrenrestaurant.
“Zes maanden geleden stonden we nog samen in de garage te brouwen. Dat ons bier nu bij een sterrenrestaurant wordt geschonken, hadden we toen niet durven dromen. Voor ons is dit een geweldig compliment en vooral een mooie bevestiging dat we iets bijzonders aan het maken zijn”, aldus de broers.
Bijzonder bezoek aan Gulpen
Onlangs bezochten Julien en Yves Restaurant Atelier. Daar maakten ze kennis met eigenaresse Ellen en biersommelier Kim van den Bongard. Voor de broers was het bijzonder om te ontdekken hoe hun eigen tripel past in de smaakbeleving van Atelier.
Meer informatie over de brouwers is te vinden op www.koperkoppen.nl.
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