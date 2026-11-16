Stoppen met ondernemen? Vergeet de laatste btw-aangifte niet

Wie stopt met ondernemen, is niet automatisch klaar met de Belastingdienst. Volgens een persbericht van de Belastingdienst van 16 november 2026 laat 15,7 procent van de stoppende ondernemers de laatste btw-aangifte achterwege. Dat kan leiden tot een naheffingsaanslag en mogelijk een boete.

Uit voorlopige CBS-cijfers blijkt volgens het persbericht dat tot en met het derde kwartaal van 2026 in totaal 129.485 ondernemingen zijn opgeheven. Een bedrijfsbeëindiging betekent niet dat alle financiële en fiscale verplichtingen meteen vervallen.

Uitschrijven bij KVK is niet de eerste stap

De Belastingdienst adviseert ondernemers om eerst hun financiële zaken en administratie op orde te brengen. Denk aan lopende verplichtingen, verzekeringen, zakelijke rekeningen en bedrijfsmiddelen zoals een laptop, auto of voorraad. Wie bedrijfsmiddelen privé houdt, kan daarmee te maken krijgen met btw en stakingswinst.

Daarna volgt de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel. Hoe dat werkt, hangt af van de rechtsvorm. Bij een bv kunnen ontbinding en vereffening noodzakelijk zijn.

Laatste btw-aangifte blijft verplicht

De Belastingdienst krijgt automatisch bericht van een uitschrijving bij KVK. De verwerking daarvan kan echter tijd kosten. Zolang de Belastingdienst aangeeft dat een btw-aangifte moet worden ingediend, moet de ondernemer dat blijven doen, ook als er geen omzet meer is. Een gemiste verplichte aangifte kan een naheffingsaanslag en boete opleveren.

Let ook op stakingswinst

Een ondernemer die stopt, moet ook rekening houden met mogelijke stakingswinst: het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de werkelijke waarde van de onderneming bij beëindiging, aangevuld met vrijvallende fiscale reserves. Die wordt meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar van stoppen.

De administratie moet in de regel zeven jaar worden bewaard. Voor gegevens over onroerende zaken geldt doorgaans tien jaar.

Meer informatie

Wie zijn onderneming wil beëindigen, vindt uitleg en een stappenplan op belastingdienst.nl/stoppen. De Belastingdienst raadt ondernemers aan zich bij ingrijpende financiële of fiscale gevolgen te laten adviseren.

Bronnen: persbericht Belastingdienst, 16 november 2026; CBS StatLine; Belastingdienst.

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