LANDGRAAF – De expositie over kinderrechten in Landgraaf is tot en met 4 december te zien in het Burgerhoes. De gemeente en UNICEF Parkstad Limburg laten er zien wat kinderrechten in het dagelijks leven betekenen.

Kinderrechten in Landgraaf

De tentoonstelling begon op 20 november, Wereld Kinderrechtendag. Op die datum namen de Verenigde Naties in 1989 het Kinderrechtenverdrag aan. Daarin staan onder meer het recht op onderwijs, gezondheidszorg en bescherming.

“Ieder kind verdient de kans om veilig, gezond en kansrijk op te groeien,” zegt wethouder Robin van Gemert.

Aandacht voor een veilige jeugd

De expositie sluit aan bij de Week tegen Kindermishandeling, die van 16 tot en met 22 november loopt. In die week is er landelijk aandacht voor het herkennen, bespreekbaar maken en voorkomen van kindermishandeling. Burgemeester Richard de Boer is ambassadeur van Beweging Limburg tegen Kindermishandeling en roept op om signalen serieus te nemen en met elkaar in gesprek te gaan.

Op 20 november kreeg ook de Newtonbrug blauwe verlichting als onderdeel van de UNICEF-actie voor kinderrechten.

De expositie is te zien in het Burgerhoes aan het Sweelinckplein 1 in Landgraaf.

Archieffoto Burgerhoes: Tom de Cock.

Bron: Gemeente Landgraaf

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