BRUNSSUM – In 5,1 procent van de Brunssumse raadsstukken over sociale onderwerpen kwamen in 2025 ervaringsdeskundigen ter sprake. Ook Beekdaelen zat met 4,6 procent boven het landelijk gemiddelde van 3,5 procent. Heerlen kwam uit op 3,4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijsinstituut Laudius naar gemeentelijke raadsstukken.

Ervaringsdeskundigen in raadsstukken

Laudius onderzocht raadsstukken van Nederlandse gemeenten uit de periode 2016 tot en met 2025, waaronder raadsvoorstellen, moties en begrotingen. In 2016 kwamen ervaringsdeskundigen in 1,7 procent van de stukken over sociale onderwerpen ter sprake. In 2025 was dat aandeel gestegen naar 3,5 procent.

Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen ervaringen professioneel in. Zo kunnen ze gemeenten helpen beleid beter te laten aansluiten op wat inwoners in de praktijk nodig hebben. De cijfers geven weer hoe vaak ervaringsdeskundigen in de stukken ter sprake kwamen. Hoe vaak gemeenten hen daadwerkelijk bij beleid betrokken, blijkt er niet uit.

Maastricht en Roerdalen bovenaan in Limburg

Maastricht had met 5,8 procent het hoogste aandeel van de Limburgse gemeenten, gevolgd door Roerdalen met 5,7 procent. Landelijk kwamen ervaringsdeskundigen in 2025 relatief vaak ter sprake in stukken over autisme en neurodiversiteit, psychische kwetsbaarheid en dak- en thuisloosheid.

Bron: Onderzoek van Laudius

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