BRUNSSUM – In 5,1 procent van de Brunssumse raadsstukken over sociale onderwerpen kwamen in 2025 ervaringsdeskundigen ter sprake. Ook Beekdaelen zat met 4,6 procent boven het landelijk gemiddelde van 3,5 procent. Heerlen kwam uit op 3,4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijsinstituut Laudius naar gemeentelijke raadsstukken.
Ervaringsdeskundigen in raadsstukken
Laudius onderzocht raadsstukken van Nederlandse gemeenten uit de periode 2016 tot en met 2025, waaronder raadsvoorstellen, moties en begrotingen. In 2016 kwamen ervaringsdeskundigen in 1,7 procent van de stukken over sociale onderwerpen ter sprake. In 2025 was dat aandeel gestegen naar 3,5 procent.
Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen ervaringen professioneel in. Zo kunnen ze gemeenten helpen beleid beter te laten aansluiten op wat inwoners in de praktijk nodig hebben. De cijfers geven weer hoe vaak ervaringsdeskundigen in de stukken ter sprake kwamen. Hoe vaak gemeenten hen daadwerkelijk bij beleid betrokken, blijkt er niet uit.
Maastricht en Roerdalen bovenaan in Limburg
Maastricht had met 5,8 procent het hoogste aandeel van de Limburgse gemeenten, gevolgd door Roerdalen met 5,7 procent. Landelijk kwamen ervaringsdeskundigen in 2025 relatief vaak ter sprake in stukken over autisme en neurodiversiteit, psychische kwetsbaarheid en dak- en thuisloosheid.
Bron: Onderzoek van Laudius
Lees ook: Auti-Treff biedt een ontmoetingsplek voor mensen met autisme en hun naasten
About The Author
Advertentie
Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel
Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.
Bekijk Amazon.nl
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?
Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.
Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur
Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.
Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Alles voor sport en beweging
Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.
Bekijk het aanbod
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Ontdek Lunzo DE
Shop uit een groot assortiment bij Lunzo DE, met gratis verzending op alle producten.
Bekijk Lunzo DE
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Amazon Prime 30 dagen gratis proberen
Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis en ontdek onder meer snelle bezorging en Prime Video.
Probeer Amazon Prime
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Prime Video 30 dagen gratis proberen
Stream films en series via Prime Video en probeer de dienst 30 dagen gratis.
Bekijk Prime Video
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.