De brandweer is op zoek naar actieve en betrokken mannen en vrouwen die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid in hun eigen regio. Wilt u ook iets anders doen naast uw gewone werk of bezigheden en wilt u nieuwe mensen leren kennen? Dan is de vrijwillige brandweer iets voor u!

Als vrijwilliger bij de brandweer doet u precies hetzelfde als uw beroepscollega’s:

u redt mensen en dieren

u blust branden

u bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen

u bevrijdt verkeersslachtoffers uit voertuigen

u biedt hulp bij gaslekken

en nog veel meer

Natuurlijk krijgt u hiervoor een gedegen opleiding en oefent u wekelijks.

Waar?

De Brandweer Zuid-Limburg zoekt vrijwilligers voor de kazernes Beek, Born, Cadier en Keer, Gulpen, Hulsberg, Mechelen, Meerssen, Sittard-Stad, Stein en Valkenburg. De nieuwe vrijwilligers kunnen op termijn regionaal worden ingezet binnen het gehele gebied Zuid-Limburg.

Wat vragen wij?

minimaal een afgeronde opleiding LBO-C/VMBO met bij voorkeur een technisch vakkenpakket

affiniteit met techniek

bij voorkeur repressieve opleiding t/m hoofdbrandwacht

bereidheid om deze en/of aanvullende opleidingen te volgen

bij voorkeur brandweerervaring

in bezit van rijbewijs B

geestelijke en lichamelijke geschiktheid (geen hoogte- of engtevrees)

uitstekend in een teamverband als ook individueel kunnen functioneren

woonachtig binnen 4 minuten reistijd van de vrije instroom kazernes.



Wat biedt de brandweer u?

U krijgt een vergoeding die bestaat uit een algemene jaarvergoeding, een bedrag per uitruk en een uurvergoeding voor de tijd die u oefent en een opleiding volgt. Uw brandweeropleiding wordt door de brandweer betaald en u doet veel nieuwe contacten en ervaringen op. De geschiktheid van de kandidaat wordt mede beoordeeld op basis van een sporttest en een medische keuring. De aanstelling zal geschieden bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, inclusief de daarvoor van toepassing zijnde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Reageer!

U kunt reageren op deze oproep door het sollicitatieformulier in te vullen en te verzenden via de site van de Brandweer Zuid-Limburg.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.brandweer.nl/zuid-limburg/werken-bij en klik op ‘Werken bij de brandweer’. Heeft u dan toch nog vragen dan kunt u contact opnemen met: een van de HR-medewerkers op telefoonnummer: 088-4507403 / 088-4507459 / 088-4507404 / 088-4507311 of op emailadres: vrijwilligers@brwzl.nl

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock en Wervingsposter-Gemeente-Gulpen-Wittem