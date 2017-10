Bekkerveld verliest de uitwedstrijd tegen Wittenhorst  

Tom Pouls/Bekkerveld |

Op een fantastisch sportpark en een mooi natuurveld begonnen beide ploegen afwachtend aan de wedstrijd. Bekkerveld had een veldoverwicht en Wittenhorst speelde vanuit een gesloten defensie en loerde op de counter. Bekkerveld drong Wittenhorst diep terug op eigen helft, zonder uitgespeelde kansen te creeren.

Het veldspel van de mannen van Cooky Voorn was prima, de vrije man op het middenveld werd met grote regelmaar gevonden.

Na een half uur onderschepte Wittenhrost een aanval van Bekkerveld en via een geweldige dieptepass kwam de spits van Wittenhorst 1 op 1 met onze keeper Rik Klyn. Deze wist de eerst inzet nog te pareren, echter de rebound kwam Rik net niet maar aan de bal. Gevolg 1-0 voor Wittenhorst tegen de verhouding in. Bekkerveld was zichtbaar aangeslagen en de felheid van Wittenhorst bracht Bekkerveld in moeilijkheden. Dit leidde 5 minuten voor rust tot een riante kans voor Wittenhorst. Echter hun spits faalde en Bekkerveld ging met een 1-0 achterstand de rust in.

De tweede helft begon Bekkerveld weer goed te voetballen en Wittenhorst kwam er niet aan te pas. Na 10 minuten kopte Joep op de Kamp een corner genomen door Thommie Vluggen snoeihard binnen. De 1-1 was volkomen verdiend. Bekkerveld was hier echter niet tevreden mee en ging op zoek naar meer.

Helaas viel er 5 minuten na de 1-1 de onverdiende 2-1 voor Wittenhorst. Een aanval van Bekkerveld werd onreglementair met de hand van een Wittenhorst speler onderschept, helaas werd dit niet waargemaakt door de leidsman en counterde Wittenhorst naar een 2-1 voorsprong.

Bekkerveld zette alles op de aanval, maar helaas kreeg het niet wat het verdiende. Een uitermate teleurstellende uitslag, het spel was echter erg goed en Wittenhorst werd 90 minuten onder druk gezet door Bekkerveld.

Volgende week zondag spelen we op Sportpark A Gene Bek om 14.30u tegen Deurne. Deze wedstrijd zal gewonnen moeten worden om de top niet te ver weg te laten lopen.

Archief Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno