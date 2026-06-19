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19 juni 2026

The Pretty Reckless op Pinkpop 2026

Redactie van PA | Lidia Carreno 3 uur geleden

The Pretty Reckless bracht op Pinkpop 2026 een energieke rockshow. Frontvrouw Taylor Momsen wist met haar krachtige uitstraling en sterke zang het publiek moeiteloos mee te nemen.

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The Pretty Reckless zorgde op Pinkpop 2026 voor een dosis rock. Frontvrouw Taylor Momsen stond vol overtuiging op het podium en wist het publiek gemakkelijk mee te krijgen.

Het was al warm maar na het zien van deze band was het nog veel warmer. De band bracht een energieke set met en stevige gitaren. Momsen wisselde moeiteloos en gaf ondanks de zware hitte een goede show.

The Pretty Reckless op Pinkpop 2026. Foto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

Taylor Momsen tijdens het optreden van The Pretty Reckless op Pinkpop 2026. Foto: Lidia Carreno / Parkstad Actueel

The Pretty Reckless zette een solide rockshow neer die goed paste bij de festivalsfeer van Pinkpop.

Foto’s: Lidia Carreno Photography

Tekst: Anna Linde

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Redactie van PA | Lidia Carreno

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