Van brievenbus naar Insectenbus: nieuw onderkomen voor insecten in Heerlen en Geleen

HEERLEN/GELEEN – Afgedankte brievenbussen van PostNL krijgen een bijzondere nieuwe bestemming. Op donderdag 27 augustus worden in Heerlen en Geleen de eerste zogenoemde Insectenbussen officieel in gebruik genomen. De voormalige brievenbussen worden ingericht als verblijfplaats voor insecten en dragen zo bij aan meer biodiversiteit in de wijken.

De Insectenbus is een initiatief van De Verschilmakerij. Deze organisatie ontwikkelt nieuwe toepassingen voor bestaande producten en materialen, waarbij hergebruik wordt gecombineerd met maatschappelijke waarde.

‘Insecten welkom’

Voor de Insectenbus worden gedoneerde brievenbussen van PostNL gebruikt. De herkenbare rode bussen krijgen daarmee na hun oorspronkelijke functie een tweede leven. De tekst op de Insectenbus vat die nieuwe bestemming met een knipoog samen: ‘Ik ben met pensioen, insecten welkom!’

In de omgebouwde brievenbussen kunnen verschillende insectensoorten een schuil- en verblijfplaats vinden. Daarmee komen hergebruik, vergroening en biodiversiteit op een zichtbare en herkenbare manier bij elkaar.

Ook aandacht voor sociale impact

Het initiatief heeft daarnaast een sociale kant. De Insectenbussen worden geassembleerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen zo de mogelijkheid hun talenten in te zetten voor een concreet product dat zichtbaar wordt in de openbare leefomgeving.

Eerste plaatsingen bij Weller en ZoWonen

De eerste Insectenbussen krijgen een plek in woonwijken van woningcorporaties Weller in Heerlen en ZoWonen in Geleen. Beide corporaties zetten zich naast goede en betaalbare woningen ook in voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Vergroening, klimaatadaptatie en biodiversiteit spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. De Insectenbussen maken deze onderwerpen op een toegankelijke manier zichtbaar voor bewoners.

Met de eerste plaatsingen laat De Verschilmakerij zien wat er kan ontstaan wanneer verschillende organisaties samenwerken aan hergebruik, sociale betrokkenheid en een duurzamere leefomgeving.

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