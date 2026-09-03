Van donkere kamer naar hiphoppodium: DOKA nieuw bij Popronde Heerlen

HEERLEN – DOKA Heerlen wordt op donderdag 24 september 2026 voor het eerst een concertlocatie tijdens Popronde Heerlen. De werkplaats voor analoge fotografie aan de Promenade 43 vormt die avond het podium voor drie hiphop- en R&B-artiesten. De optredens zijn gratis toegankelijk.

DOKA Heerlen beschikt naast een werkplaats voor analoge fotografie ook over een expositieruimte. Tijdens Popronde Heerlen maakt deze ruimte tijdelijk plaats voor livemuziek.

Vanaf 19.30 uur treden achtereenvolgens Gilly, Jada Faith en Homey Citadel op. DOKA is dit jaar bovendien de officiële FunX-locatie van Popronde Heerlen.

Gilly opent de avond

Om 19.30 uur opent Gilly het programma. De rapper neemt het publiek mee in rauwe verhalen over het leven, de buurt en de stad.

Gilly groeide op in Tilburg-Noord, waar hij verschillende kanten van het leven in de wijk zag. Die ervaringen verwerkt hij in zijn muziek, waarin persoonlijke verhalen worden gecombineerd met stevige hiphop- en trapbeats. Het officiële programma bevestigt zijn optreden om 19.30 uur bij DOKA Heerlen.

Pop en R&B van Jada Faith

Om 20.45 uur is het podium voor Jada Faith. De veelbelovende singer-songwriter combineert pop met soulvolle R&B.

Jada Faith deed in 2017 en 2020 mee aan The Voice Kids. Sinds 2020 bracht ze verschillende singles en een ep uit. In 2025 won ze de FunX X-chart Top 40 en stond ze op festivals als Vunzige Deuntjes en Parels van de Stad.

Homey Citadel sluit programma af

De avond wordt om 22.30 uur afgesloten door Homey Citadel. Hij brengt laid-back flows en strakke teksten, ondersteund door een volledige band.

Homey is een van de drijvende krachten achter Citadel en oprichter van GH Jewelry. Sinds de zomer van 2024 brengt hij muziek uit. Momenteel werkt hij aan zijn tweede ep, Southside II.

Gratis livemuziek door heel Heerlen

Popronde strijkt op donderdag 24 september neer op verschillende locaties in Heerlen. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen daardoor gedurende de middag en avond door de stad trekken en kennismaken met nieuw Nederlands muziektalent.

Het volledige programma van Popronde Heerlen is te bekijken via www.popronde.nl/steden/heerlen.

Programma DOKA Heerlen

19.30 uur: Gilly

Gilly 20.45 uur: Jada Faith

Jada Faith 22.30 uur: Homey Citadel

Homey Citadel Locatie: DOKA Heerlen, Promenade 43

DOKA Heerlen, Promenade 43 Entree: gratis

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