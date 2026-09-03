Na geweld thuis krijgen jongeren in Parkstad nu sneller steun op school

HEERLEN/PARKSTAD – Jongeren die thuis met geweld of mishandeling te maken krijgen, kunnen vanaf dit schooljaar sneller ondersteuning krijgen op hun middelbare school. Het programma Handle with Care wordt uitgebreid naar alle 21 middelbare scholen in Parkstad.

Handle with Care wordt al ingezet op basisscholen. Door de uitbreiding kunnen nu ook jongeren tussen de 12 en 17 jaar sneller extra aandacht en begeleiding krijgen nadat de politie vanwege een ernstig incident bij hen thuis is geweest.

School ontvangt alleen een seintje

Wanneer de politie bij een woning komt vanwege geweld of mishandeling en vaststelt dat daar een jongere woont, ontvangt Veilig Thuis een melding.

Veilig Thuis beoordeelt vervolgens of Handle with Care kan worden ingezet. Als dat het geval is, krijgt de school een seintje dat de leerling extra ondersteuning kan gebruiken.

De school ontvangt geen inhoudelijke informatie over wat er precies in de thuissituatie is gebeurd. Daarmee blijft de privacy van de jongere zoveel mogelijk beschermd.

Mentor of coach kan ondersteuning bieden

Na het signaal kan een mentor of coach contact zoeken met de leerling. De ondersteuning kan bestaan uit een gesprek, extra aandacht of begrip voor het gedrag en de prestaties van de jongere.

Wethouder Timoer Reijnders benadrukt hoe belangrijk die aandacht kan zijn: “Met Handle with Care weet een mentor dat een leerling extra aandacht nodig heeft.”

Volgens de wethouder nemen kinderen die thuis iets ernstigs meemaken hun zorgen mee naar school. Soms kan een luisterend oor al verschil maken.

Sneller reageren na een ernstig incident

Het programma verloopt in verschillende stappen:

De politie komt vanwege geweld of mishandeling bij een gezin thuis. De politie stelt vast dat daar een jongere van 12 tot 17 jaar woont. Veilig Thuis ontvangt een melding. Veilig Thuis beoordeelt of Handle with Care passend is. De middelbare school krijgt een discreet signaal. Een mentor of coach biedt de leerling ondersteuning.

Doordat de school snel op de hoogte wordt gebracht, hoeft de jongere niet eerst zelf uit te leggen dat er thuis iets is gebeurd.

Alle Parkstadgemeenten werken samen

Aan Handle with Care werken alle gemeenten in Parkstad mee. Ook GGD Zuid-Limburg, Veilig Thuis, de 21 middelbare scholen en Bureau Leren en Doorstromen Parkstad zijn bij de aanpak betrokken.

Het doel is om school na een ernstig incident thuis als een veilige en stabiele plek te laten functioneren. Snelle ondersteuning kan stress verminderen en helpen voorkomen dat de problemen doorwerken in de schoolprestaties en ontwikkeling van de jongere.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Heerlen.

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