Monumenten in Voerendaal openen hun deuren tijdens Open Monumentendag

VOERENDAAL – Kerken, een historische boerderij, een steengroeve en zelfs een beeldentuin: op zondag 13 september kunnen bezoekers op verschillende plaatsen in Voerendaal kennismaken met het lokale erfgoed. Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van ‘Veerkrachtig Erfgoed’. De dag begint om 13.00 uur met de opening van de gerestaureerde Mariakapel aan de Valkenburgerweg.

Tijdens Open Monumentendag staat niet alleen de architectuur van de deelnemende gebouwen centraal. Er is ook volop aandacht voor de verhalen achter de monumenten en voor de manier waarop eerdere generaties omgingen met verandering, tegenslagen en vernieuwing.

Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen en wandelingen, luisteren naar lezingen en verhalen en verschillende erfgoedlocaties van binnen bekijken. De activiteiten vinden plaats in onder meer Voerendaal, Klimmen, Ransdaal en Ubachsberg.

Het landelijke thema sluit volgens de gemeente goed aan bij haar nieuwe Erfgoednota, waarin zowel het behoud als de beleefbaarheid van het lokale erfgoed centraal staat.

“Monumenten hebben door de eeuwen heen stormen doorstaan en vertellen het verhaal van onze gemeenschap”, zegt wethouder Delsing. “We zetten ons actief in om het erfgoed in onze gemeente veerkrachtig, herkenbaar en levendig te houden voor de toekomst.”

De wethouder bedankt het comité en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van Open Monumentendag.

Gerestaureerde Mariakapel officieel geopend

Het programma begint om 13.00 uur bij de Mariakapel aan de Valkenburgerweg. Wethouder Delsing opent de gerestaureerde kapel samen met de familie Senden. Aansluitend wordt het gebouw door de pastoor gezegend.

De kapel geldt volgens de gemeente als een voorbeeld van veerkrachtig erfgoed. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente kon het karakteristieke monument worden gerestaureerd en voor toekomstige generaties behouden blijven.

Fototentoonstelling en boerderij in Klimmen

In Klimmen kunnen bezoekers terecht in de Sint-Remigiuskerk. Daar wordt een fototentoonstelling met muzikale omlijsting georganiseerd. Om 14.45 uur reikt de burgemeester prijzen uit.

Ook een gerestaureerde boerderij aan de Craubekerstraat 1 opent haar deuren. Bezoekers krijgen daar de gelegenheid het historische gebouw te bekijken.

Kerken en maquettes in Ransdaal en Ubachsberg

In Ransdaal zijn de Sint-Theresiakerk en de bijzondere maquettes van Bert Senden te bewonderen.

In Ubachsberg worden rondleidingen gegeven in de Sint-Bernarduskerk. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan wandelingen langs de kalkovens op de Putberg. Bij Houtzagerij Daemen staan demonstraties op het programma.

Steengroeve en beeldentuin

De Sint-Laurentiuskerk opent tijdens Open Monumentendag eveneens haar deuren. In de kerk worden rondleidingen en lezingen verzorgd.

Daarnaast geeft de familie Vervuurt bezoekers een kijkje in de Kunradersteengroeve. Ook de beeldentuin van Kasteel Cortenbach is voor het publiek toegankelijk.

Wandelend of fietsend langs het erfgoed

De verschillende locaties kunnen wandelend of fietsend met elkaar worden verbonden. Onderweg komen bezoekers door karakteristieke buurtschappen als Craubeek en Winthagen.

Op de dag zelf zijn bij het gemeentehuis en de deelnemende locaties flyers met meer informatie verkrijgbaar.

Bron: Gemeente Voerendaal.

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