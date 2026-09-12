Roda JC wint met 1-0 van Vitesse

Roda JC heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt. In het Parkstad Limburg Stadion werd Vitesse met 1-0 verslagen.
Door de overwinning pakt Roda JC drie belangrijke punten.
Door de overwinning klimt Roda JC naar de zesde plaats op de ranglijst.
Foto: Peter Trompetter Fotografoe
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