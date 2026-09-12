Advertentie
Shop bij Amazon.nl en steun Parkstad Actueel

Bekijk het actuele aanbod van Amazon.nl. Wanneer je via onze link bestelt, ontvangen wij mogelijk een kleine vergoeding. Jij betaalt niets extra.

Bekijk Amazon.nl

Bekijk het laatste nieuws
Roda JC viert de 1-0 overwinning op Vitesse

Roda JC wint met 1-0 van Vitesse

door

Roda JC heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt. In het Parkstad Limburg Stadion werd Vitesse met 1-0 verslagen.

Door de overwinning pakt Roda JC drie belangrijke punten.

Door de overwinning klimt Roda JC naar de zesde plaats op de ranglijst.

Foto: Peter Trompetter Fotografoe

About The Author

Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

See author's posts

Advertentie
Bekijk de actuele aanbiedingen van HEMA
Advertentie
Een huurauto nodig voor je volgende reis?

Bekijk eenvoudig het aanbod van huurauto’s via VIPCars.com.

Bekijk huurauto’s
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.
Advertentie
Decathlon

Alles voor sport en beweging

Ontdek sportkleding, schoenen en materialen voor meer dan 70 sporten bij Decathlon.

Bekijk het aanbod

Wanneer je via deze advertentie iets bestelt, kan Parkstad Actueel een vergoeding ontvangen. Je betaalt niets extra.

Advertentie
Parfumbella Exclusive Perfumes
Ontdek jouw nieuwe favoriete geur

Bekijk het assortiment dames-, heren- en unisexparfums bij Parfumbella.

Bekijk de parfums
Affiliatelink – Parkstad Actueel kan een vergoeding ontvangen.