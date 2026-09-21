Het kantoor van het bisdom Roermond verhuist dit najaar tijdelijk naar het historische Huis met de Steenen Trappen aan de Neerstraat 33 in Roermond. De medewerkers die nu nog aan de Swalmerstraat en de Paredisstraat werken, krijgen daar een nieuwe werkplek. Alleen het Missiebureau blijft aan de Swalmerstraat gevestigd.

De tijdelijke verhuizing maakt deel uit van een groter herhuisvestingsplan van het bisdom. Het bisschopshuis aan de Paredisstraat wordt afgestoten. Bisschop Ron van den Hout verhuist binnenkort naar een appartement in de binnenstad van Roermond.

Uiteindelijk wil het bisdom alle kantoren onderbrengen in het voormalige kartuizerklooster en grootseminarie bij de Caroluskapel aan de Swalmerstraat. Dit complex is al langere tijd bij het bisdom in gebruik.

Grondige renovatie aan de Swalmerstraat

Voordat alle diensten daar kunnen worden samengebracht, moet het pand grondig worden opgeknapt. Met uitzondering van de historische Caroluskapel wordt het volledige complex gerenoveerd en voorbereid op een duurzaam en toekomstbestendig gebruik als werklocatie voor de bisdomdiensten.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet het gebouw volledig worden ontruimd. Daarom zocht het bisdom de afgelopen maanden naar een tijdelijke kantoorlocatie in Roermond. Die is gevonden in het Huis met de Steenen Trappen, vlak bij het huidige bisschopshuis.

Naar verwachting duurt de renovatie twee tot drie jaar. Daarna kan het bisdom terugverhuizen naar de Swalmerstraat. De precieze datum van de tijdelijke verhuizing is nog niet vastgesteld.

Historisch pand uit 1666

Het Huis met de Steenen Trappen dateert uit de zeventiende eeuw. Het werd in 1666 gebouwd als woonhuis voor Peter van Boshuijsen, schout van Echt en rentmeester van het Ambt Montfort.

Van 1875 tot 1994 was het gebouw in gebruik als klooster en kindertehuis van de Zusters van het Arme Kind Jezus uit Simpelveld. In 1888 werd bij het pand een kapel gebouwd. Deze wordt inmiddels niet meer als kapel gebruikt. De afgelopen jaren was in het monumentale gebouw een accountantskantoor gevestigd.

Foto: Bisdom Roermond

Bron: Bisdom Roermond / Clavis

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