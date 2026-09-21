Jester in Genk presenteert vanaf zaterdag 10 oktober 2026 de tentoonstelling A Womb of Things to Be and a Tomb of Things That Were. Daarin wordt het werk van beeldend kunstenaar Eglė Budvytytė samengebracht met dat van het Brusselse kunstenaars- en ontwerperscollectief Espace Aygo.

De tentoonstelling brengt Budvytytės films, waarin het lichaam verweven raakt met andere levensvormen, in dialoog met een grootschalige installatie van Espace Aygo. In die installatie verliezen door mensen gemaakte structuren hun verticale houvast. Zo ontstaat de vraag wat mogelijk wordt wanneer bouwen, groeien en omhoog reiken plaatsmaken voor horizontaliteit en wederzijdse afhankelijkheid.

Titel geïnspireerd door Ursula K. Le Guin

De titel verwijst naar een zin uit The Carrier Bag Theory of Fiction uit 1986 van Ursula K. Le Guin. Zij beschrijft daarin het universum als een wereld die nooit af is, waarin wat geweest is en wat nog kan ontstaan dicht bij elkaar liggen.

In de films van Budvytytė verliezen lichamen hun afzonderlijke grenzen. Personages zinken weg in bossen en dalen af in kleilagen. Terwijl zij vergaan en ontbinden, raken ze steeds sterker verbonden met grotere ecologische en gemeenschappelijke verbanden. De ingezakte architecturale structuren van Espace Aygo stellen juist de monumentaliteit van het verticale ter discussie. Ze worden een ondergrond, steunpunt en ontmoetingsplek die zich vanuit de Kunsthal tot in de buitenruimte uitstrekt.

Opening met Open Studios en performance

De tentoonstelling opent op zaterdag 10 oktober, tegelijk met de Open Studios van residenten Maurizio Segato, Anima Goyal en Ran De Vos. Hun ateliers zijn van 16.00 tot 20.00 uur toegankelijk voor het publiek.

Om 17.30 uur presenteert de in Brussel gevestigde choreograaf, performer en cinematograaf Mar* Szydłowska een performance. Szydłowska werkt op het snijvlak van choreografie, installatie en sculpturale objecten en onderzoekt onder meer schoonmaak, onderhoud en vaak onzichtbare vormen van arbeid en zorg.

Programma opening

16.00 uur – deuren open en aankomst shuttlebus

16.30 uur – toespraken

17.30 uur – performance door Mar* Szydłowska

18.00 uur – dj-set

20.00 uur – einde en vertrek shuttlebus

Vanaf 16.00 uur verzorgt kunstenaar Antonino Triolo het eten. Aan de bar zijn de hele avond drankjes verkrijgbaar.

Praktische informatie

Tentoonstelling: 10 oktober 2026 tot en met 10 januari 2027

Locatie: Jester, Schachtboklaan 11, 3600 Genk

Openingstijden: woensdag tot en met zondag, 13.00 tot 18.00 uur

Opening: zaterdag 10 oktober, 16.00 tot 20.00 uur

Voor de opening rijdt een shuttlebus van Brussel naar Jester en terug. De bus vertrekt om 14.30 uur uit Brussel, komt om 16.00 uur aan bij Jester en vertrekt om 20.00 uur terug. Een ticket kost 10 euro; vooraf reserveren wordt aanbevolen omdat het aantal plaatsen beperkt is.

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt met steun van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België. De bijdrage van Espace Aygo kwam tot stand in coproductie met RendezVous – Brussels Art Week.

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