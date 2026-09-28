225.000 huishoudens krijgen brief over mogelijk recht op zorgtoeslag uit 2025

De komende weken ontvangen volgens Dienst Toeslagen ongeveer 225.000 huishoudens een brief omdat zij mogelijk nog recht hebben op zorgtoeslag over 2025. Ook wie geen brief ontvangt, doet er goed aan zelf te controleren of er nog recht bestaat op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Sinds dit jaar is daar meer tijd voor. Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget over 2025 kunnen nog tot en met 31 december 2026 worden aangevraagd. Voorheen liep de reguliere aanvraagtermijn eerder af.

Mogelijk nog recht op honderden euro’s zorgtoeslag

Dienst Toeslagen gebruikt onder meer inkomensgegevens uit de aangifte inkomstenbelasting en gegevens van zorgverzekeraars om in te schatten welke huishoudens mogelijk nog zorgtoeslag tegoed hebben.

Volgens de dienst ontvingen vorig jaar ruim 200.000 huishoudens een soortgelijke brief. Daarna werden ruim 72.000 aanvragen voor zorgtoeslag over 2024 gedaan. Bijna 97 procent van die aanvragen werd volgens Dienst Toeslagen toegekend. Aanvragers ontvingen gemiddeld nog 743 euro aan zorgtoeslag.

Geen brief ontvangen betekent niet automatisch dat er geen recht op toeslag bestaat. Dienst Toeslagen beschikt niet altijd over alle gegevens die nodig zijn om iemands persoonlijke situatie volledig te beoordelen.

Ook inwoners van Parkstad kunnen zelf controleren

Ook inwoners van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal, Beekdaelen en de rest van Parkstad kunnen zelf controleren of zij over 2025 nog recht hebben op een toeslag.

Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn wanneer het inkomen in 2025 lager was dan verwacht, de persoonlijke situatie veranderde of iemand niet wist dat hij of zij voor een toeslag in aanmerking kwam.

Zo controleer je of je nog toeslag kunt krijgen

Bekijk via Dienst Toeslagen welke voorwaarden gelden. Controleer niet alleen de zorgtoeslag, maar ook huurtoeslag en kindgebonden budget als die op jouw situatie van toepassing kunnen zijn. Maak een proefberekening om te zien op welk bedrag je mogelijk recht hebt. Vraag de toeslag uiterlijk 31 december 2026 aan via Mijn toeslagen.

Let op bij toeslagen voor 2026

Wie alsnog een toeslag over 2025 aanvraagt, kan diezelfde toeslag ook voor 2026 ontvangen. Controleer daarom meteen of er in 2026 eveneens recht op bestaat en of de gegevens bij Dienst Toeslagen nog kloppen.

Veranderingen in bijvoorbeeld inkomen, gezinssamenstelling of woonsituatie kunnen invloed hebben op de hoogte van een toeslag. Het tijdig aanpassen van gegevens verkleint de kans dat later geld moet worden terugbetaald.

Hulp nodig?

Wie moeite heeft met het controleren of aanvragen van toeslagen kan gratis hulp krijgen. Via toeslagen.nl/hulp zijn organisaties en hulppunten te vinden die ondersteuning bieden.

Lees ook: Inwoners Parkstad: vraag toeslagen over 2025 nog tot eind 2026 aan

Bron: Dienst Toeslagen / Rijksoverheid. Beeld: aangeleverd door Dienst Toeslagen.

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