Laatste bakdag 2026 bij ’t Bakkes va Welte op 4 oktober

WELTEN – Op zondag 4 oktober vindt de laatste bakdag van 2026 plaats bij ’t Bakkes va Welte. De dag valt samen met het feest van Maria van de Rozenkrans en de Limburgse Molendag. Op het programma staan onder meer muziek, excursies langs de Weltermolen, boomgaard en het bakhuis en een tentoonstelling met miniaturen van Limburgse molens.

Processie en muziek

Na de H. Mis om 10.00 uur wordt onder muzikale begeleiding van Harmonie TOG een processie rond de kerk gelopen. Deze eindigt bij het kruis op de hoek van de Weltertuijnstraat en De Doom.

De poort van ’t Bakkes va Welte gaat deze dag al om 12.00 uur open. Vanaf 12.30 uur verzorgt het jeugdorkest van Harmonie TOG de muziek. Vanaf 14.00 uur treedt de Waltine kapel op, met zang van Huub Eussen.

Excursies Molen-Boomgaard-Bakkes

In het kader van de Limburgse Molendag starten om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur excursies bij de Weltermolen aan de Welterkerkstraat 2 in Welten. De molenaars geven uitleg over de historie en werking van de watermolen.

Daarna gaat de route onder begeleiding van een lid van de hoogstambrigade naar de Loorenhof, waar uitleg wordt gegeven over de hoogstamcultuur in Limburg en oude Limburgse appelrassen. De excursie eindigt bij ’t Bakkes va Welte, waar een bakker vertelt over bakhuizen, het ontstaan van ’t Bakkes en het gebruik van de authentieke houtgestookte leemoven.

Miniaturententoonstelling in Weltermolen

In de Weltermolen is op 4 oktober van 11.00 tot 16.00 uur een tentoonstelling te zien met professionele miniaturen van de Weltermolen en andere Limburgse molens. De toegang is gratis en de modelbouwers zijn aanwezig om uitleg te geven.

Praktische informatie

Datum: zondag 4 oktober 2026

Locatie ’t Bakkes va Welte: De Doom 5, Welten

Openingstijd: 12.00 tot 17.00 uur

Excursies: 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur vanaf de Weltermolen

Toegang: excursie, tentoonstelling en ’t Bakkes zijn gratis

De wandeling tussen de Weltermolen en ’t Bakkes is ongeveer 300 meter en voert door een hobbelig weiland. Bij nat weer wordt passend schoeisel aangeraden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Alle consumpties bij ’t Bakkes va Welte kosten €2. De opbrengst van deze bakdag gaat naar het opleidingsfonds van TOG uit Welten.

Meer informatie is te vinden via De Loorenhof.

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Foto: De Loorenhof

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