Noodfonds Energie opent weer: aanvragen vanaf 4 januari

Het Noodfonds Energie gaat opnieuw open. Vanaf 1 december kunnen mensen contact opnemen met het fonds voor informatie en hulp bij de voorbereiding van een aanvraag. Een aanvraag indienen kan vanaf 4 januari tot en met 7 mei 2027.

Het fonds is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de hogere nettarieven die vanaf januari gelden, zodat stijgende energiekosten kunnen worden meegenomen in de hoogte van de tegemoetkoming.

Wie komt in aanmerking?

Huishoudens met een bruto-inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum komen in aanmerking wanneer zij 8 procent of meer van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Voor huishoudens met een bruto-inkomen tussen 130 en 200 procent van het sociaal minimum geldt een energiequote van minimaal 10 procent.

De energiequote is het percentage van het inkomen dat aan energiekosten wordt besteed. Het Noodfonds vergoedt de helft van het deel van de energiekosten dat boven de grens van 8 of 10 procent uitkomt.

Tegemoetkoming tussen 120 en 1.800 euro

Huishoudens die recht hebben op steun krijgen in totaal minimaal 120 euro en maximaal 1.800 euro. Volgens de Rijksoverheid duurt het gemiddeld vier tot zes weken voordat duidelijk is hoeveel iemand ontvangt en de eerste uitbetaling plaatsvindt.

Waar mogelijk wordt de tegemoetkoming gedurende twaalf maanden gelijkmatig verrekend met de energierekening via de energieleverancier.

Ook voor blokverwarming, warmtenetten en andere energiebronnen

Niet alleen huishoudens met een regulier energiecontract kunnen een beroep doen op het fonds. Ook huishoudens met blokverwarming, studenten, huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet en gebruikers van propaangas of andere energiebronnen kunnen een aanvraag indienen.

Anders dan in eerdere jaren sluit het fonds niet wanneer het beschikbare budget op is. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet en op tijd een aanvraag indient, krijgt een tegemoetkoming. De verwachting is dat ongeveer een half miljoen huishoudens gebruik zullen maken van de regeling.

Aanvragen vanaf 4 januari

Vanaf 1 december kunnen mensen zich voorbereiden en vragen stellen aan het Noodfonds. De daadwerkelijke aanvraagperiode loopt van 4 januari tot en met 7 mei 2027. Voor mensen die niet digitaal kunnen aanvragen, komt ook een papieren aanvraag beschikbaar.

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Bron: Rijksoverheid

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