Jay Francis komt met nieuwe voorstelling Tunnelvisie

SITTARD – Cabaretier Jay Francis komt met een nieuwe voorstelling. Tunnelvisie is zijn achtste cabaretvoorstelling en is van februari tot en met juni 2027 te zien in 82 theaters door het hele land.

“Iedereen zit in zijn eigen tunnel van de werkelijkheid. Het enige waar we het nog over eens zijn, is dat we het nergens meer over eens zijn”, zegt Francis over de nieuwe show. “Dat ga ik benoemen, met een lach en misschien een traan.”

Opnieuw mikken op 100.000 bezoekers

Met zijn vorige voorstelling Evolutie ontving Francis de Diamanten Ticket Award van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) voor meer dan 100.000 verkochte kaarten. Daarmee voegde hij zich bij artiesten als Richard Groenendijk en Pieter Derks. Met Tunnelvisie mikt hij opnieuw op dat niveau.

Tournee door heel Nederland

De tournee doet tientallen theaters aan. Op de speellijst staan onder meer het Beatrix Theater in Utrecht, MartiniPlaza in Groningen, het Wilminktheater in Enschede, Orpheus in Apeldoorn, Schouwburg Het Park in Hoorn, het Parktheater in Eindhoven en het Luxor Theater in Rotterdam.

Van sociale media naar de grote zalen

Francis bouwde zijn publiek voor een belangrijk deel op via sociale media, waar hij bekend werd als Tisjeboy Jay. In plaats van de traditionele route via comedyclubs en televisie ging hij al snel de grote zalen in.

In 2022 verkocht hij solo de Ziggo Dome uit. Volgens de organisatie was hij daarmee, na Najib Amhali, de tweede Nederlandse cabaretier met een uitverkochte soloshow in de Ziggo Dome. Een jaar later volgde Rotterdam Ahoy.

Ook het tempo waarin Francis nieuwe voorstellingen maakt ligt hoog. Evolutie was zijn zesde voorstelling in zes jaar. Met zijn Oudejaarsconference van 2025, die hij in vier weken tijd maakte, verkocht hij Rotterdam Ahoy en tweemaal de Brabanthallen uit. Tunnelvisie wordt zijn achtste voorstelling.

Ook actief buiten het theater

Naast cabaret is Francis actief als acteur en maker. In 2024 maakte hij zijn acteerdebuut in de Videoland-serie Jackson & Malone, onder regie van Hans Teeuwen. Zijn documentaire De Schaduw van de Lach trok in Nederlandse en Belgische bioscopen meer dan 20.000 bezoekers en leverde hem een Kristallen Film Award op.

Limburgse roots

Francis komt uit Limburg, de provincie waar ook cabaretier Toon Hermans vandaan kwam. Met zijn landelijke theatertour en grote zaalproducties heeft hij inmiddels een breed publiek opgebouwd.

Kaartverkoop

Alle speeldata en kaarten zijn te vinden via jayfrancis.nl/agenda.

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