Nederlands Mijnmuseum organiseert kinderworkshop en yogasessie in oktober

HEERLEN – Het Nederlands Mijnmuseum organiseert in oktober twee activiteiten in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Op zaterdag 24 oktober staat in de hoofdlocatie van het museum een kinderworkshop rond Mijngeest Kaspar en de heilige Barbara op het programma. Op vrijdag 30 oktober vindt in Mijnmonument Oranje-Nassau I een bijzondere Yin yogasessie plaats.

De Maand van de Geschiedenis staat dit jaar in het teken van het thema Lichaam & Geest. Het Nederlands Mijnmuseum sluit daarbij aan met twee activiteiten die elk op een andere manier de relatie tussen lichaam, geest en het mijnverleden belichten.

Kinderworkshop over Mijngeest Kaspar en heilige Barbara

Tijdens de kinderworkshop maken kinderen kennis met het mijnverleden, het werken in de mijnen en de rol van bijgeloof, geluk en ongeluk onder de grond.

Centraal staan Mijngeest Kaspar en de heilige Barbara. Volgens oude verhalen werd Kaspar gezien als een voorspeller van ongeluk en als beschermer van de bodemschatten van moeder Aarde. De heilige Barbara gold juist als beschermheilige van de mijnwerkers en stond symbool voor bescherming tegen ongelukken en gevaar.

De activiteit is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar en is alleen toegankelijk voor kinderen.

Wanneer: zaterdag 24 oktober 2026, van 11.00 tot 12.30 uur

Waar: Nederlands Mijnmuseum, Dr. Poelsstraat 29 in Heerlen

De toegang tot het museum is gratis voor jeugd tot en met 17 jaar. Een ticket voor de workshop kost €5.

Yin yoga in Mijnmonument Oranje-Nassau I

Op vrijdag 30 oktober vindt in Mijnmonument Oranje-Nassau I een Yin yogales plaats in samenwerking met yogaschool Kwestie van Aandacht. Na afloop van de yogales volgt een film en een rondleiding onder begeleiding van een gids.

De locatie heeft een bijzondere link met het thema ademhaling. In het voormalige schacht- en ophaalgebouw van de Oranje-Nassau I was luchtcirculatie van levensbelang. Via verschillende schachten werd verse lucht aangevoerd en gebruikte lucht afgevoerd, zodat mijnwerkers veilig onder de grond konden werken.

Yogamatten en materialen zijn aanwezig. De organisatie adviseert deelnemers warme en comfortabele kleding te dragen.

Wanneer: vrijdag 30 oktober 2026, van 10.00 tot 12.30 uur

Waar: Mijnmonument Oranje-Nassau I, Mijnmuseumpad 2 in Heerlen

Tickets kosten €27,50. Leden van yogaschool Kwestie van Aandacht betalen €22,50. Het ticket is inclusief een bezoek aan het Mijnmonument na de les.

Tickets kinderworkshop: Nederlands Mijnmuseum

Tickets yogasessie: Kwestie van Aandacht

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Bron: Nederlands Mijnmuseum

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