Informatiesessie Biotech Booster 2027 op Brightlands Maastricht Health Campus

Brightlands Maastricht Health Campus organiseert op maandag 12 oktober 2026 een informatiesessie over het Biotech Booster 2027 Level 1 – Proof-of-Principle-traject. Tijdens de bijeenkomst krijgen onderzoekers, innovators, bedrijven en startups uitleg over financieringsmogelijkheden, deelnamecriteria en het aanvraagproces.

Biotech Booster is een nationaal programma dat wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het programma ondersteunt de valorisatie van biotechnologische innovaties in Nederland door middel van financiering, deskundige begeleiding en toegang tot een netwerk van ondernemers, investeerders en branchespecialisten.

Van onderzoek naar toepassing

Het Level 1 Proof-of-Principle-traject richt zich op de vroege fasen van valorisatie. Onderzoekers krijgen ondersteuning bij het verkennen van het commerciële en maatschappelijke potentieel van hun innovatie en bij de voorbereiding op verdere ontwikkeling.

Tijdens de informatiesessie komen onder meer de doelstellingen van Level 1, de aanvraagprocedure en de belangrijkste vereisten aan bod. Er is daarnaast ruimte om te bespreken of en hoe Biotech Booster kan aansluiten bij een project, bedrijf of startup.

Praktische informatie

Datum: maandag 12 oktober 2026

Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Voertaal: Engels

Wie niet aanwezig kan zijn bij de informatiesessie, kan volgens Brightlands ook een losse afspraak plannen om meer informatie te krijgen.

Voor inhoudelijke vragen kunnen geïnteresseerden terecht bij de interne Biotech Booster Business Developers Roxanne van der Sluijs, Lieve van Veggel en Jessie van Buggenum.

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