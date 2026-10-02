Café Mondiaal in Heerlen over veilige en duurzame woningen voor iedereen

Café Mondiaal staat op donderdag 8 oktober in Café Pelt in Heerlen in het teken van het gespreksthema ‘Veilige en duurzame woningen voor iedereen’. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Marion Braad van ATD Vierde Wereld verzorgt een korte inleiding, waarna bezoekers met elkaar in gesprek gaan.

De bijeenkomst sluit aan bij de Werelddag van het Overwinnen van Extreme Armoede op 17 oktober. Dit jaar staat huisvesting centraal, met aandacht voor veilige en duurzame woningen voor iedereen.

Volgens de organisatoren is het onderwerp actueel en urgent. Wereldwijd hebben miljarden mensen te maken met ontoereikende huisvesting. Ook in Nederland spelen dakloosheid, slechte woonomstandigheden en uitsluiting een rol.

Ook in Heerlen een actueel onderwerp

Ook in Heerlen zijn er vragen rond veilig en duurzaam wonen. Daarbij gaat het onder meer om renovatietrajecten, de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in buurten. Tijdens Café Mondiaal wordt besproken welke rol overheden, woningcorporaties, investeerders en inwoners zelf hierin hebben en hoe de communicatie kan worden verbeterd.

Marion Braad van ATD Vierde Wereld houdt een korte inleiding. Zij is sinds 2002 actief voor ATD Vierde Wereld en ondersteunt al jarenlang de lokale groep in Zuid-Limburg. Daarna is er ruimte voor gesprek en discussie met de aanwezigen.

Praktische informatie

Datum: donderdag 8 oktober 2026

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen-centrum

Thema: Veilige en duurzame woningen voor iedereen

De bijeenkomst wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal in samenwerking met ATD Vierde Wereld. Harrie Winteraeken leidt het gesprek.

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