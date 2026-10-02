Zuyderland uitgeroepen tot beste leerbedrijf van Nederland binnen Entreeopleidingen

De Leeromgeving Facilitair Bedrijf van Zuyderland (LOFZ) is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf van Nederland 2026 binnen de sector Entreeopleidingen. De organisatie noemt de onderscheiding een bijzondere erkenning voor de dagelijkse inzet voor mbo-studenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, re-integranten en andere deelnemers.

De nominatie voor de landelijke titel werd eind juli bekendgemaakt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in aanwezigheid van een afvaardiging van Vista College. Volgens SBB biedt Zuyderland jonge mensen binnen een veilige leeromgeving de kans om kennis te maken met verschillende onderdelen van het facilitaire werkveld. Daarbij kunnen studenten werkervaring opdoen, talenten ontdekken en groeien in zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en werknemersvaardigheden.

Meer dan een stageplek

Binnen het LOFZ staat het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid centraal. Afdelingshoofd Herbert Geradts benadrukt dat de leeromgeving volgens hem veel meer is dan alleen een stageplek. Entreestudenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, re-integranten en andere deelnemers kunnen er stap voor stap groeien en zich verder ontwikkelen.

Persoonlijke aandacht en professionele begeleiding

De medewerkers van LOFZ werken samen met onder meer opleidingsinstituten, gemeentelijke organisaties in Zuid- en Midden-Limburg, instellingen voor gehandicaptenzorg en de eigen ggz-instelling van Zuyderland. Teamleider Luciano Pelzer geeft aan dat het aanbod aan stageplaatsen breed is en verder gaat dan alleen het facilitaire bedrijf.

Volgens Pelzer mondt een maatwerkstage voor deelnemers regelmatig uit in een betaalde baan of vervolgstudie. De titel ziet Zuyderland daarom als een erkenning voor alle afdelingen en collega’s die bijdragen aan de begeleiding en werkervaring van deelnemers.

Ook kans op overkoepelende landelijke titel

Met de winst binnen de sector Entreeopleidingen behoort Zuyderland tot de negen sectorwinnaars van Nederland. Tijdens het evenement ‘De kracht van praktijkleren – waar talent groeit’ op 16 november dingt Zuyderland automatisch mee naar de overkoepelende titel Beste Leerbedrijf van Nederland 2026.

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