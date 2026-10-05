Monsterscore 10-0 voor NEC-Heksenberg in thuiswedstrijd tegen Passart-VKC

Redactie van P.A: Callie Steijaert

Hoe raar kan het van de ene op de andere week, ook in het amateurvoetbal, lopen met betrekking tot verlies of winst. Een van de terechte voorbeelden hiertoe is voetbalvereniging NEC-Heksenberg. Zij verloren immers vorige week ruim met 7-1 bij Kerkrade West. Afgelopen zondag stond thuis op Sportpark Varenbeuk de wedstrijd tegen buur Passart-VKC op het voetbalmenu. Hoe gek het na verleden week ook klinkt nu waren de rollen omgedraaid in het voordeel van NEC-Heksenberg.

NEC-Heksenberg wilde niks aan het toeval overlaten. Zo werd er niet alleen gedacht aan de gezellige derde helft met een dj, ook werden twee shirt-sponsoren in het zonnetje gezet en was er een springkussen geregeld voor alle kindertjes. In het kader van ” De week v.d. scheidsrechters” werden de scheidsrechters Vincent Snippe (3e elftal en de heer Ben Haenen 1e elftal) bedankt voor het feit dat zij als scheidsrechters het mogelijk maken dat de mannen hun hobby als voetballer kunnen blijven uitoefenen. Hiervoor werden ze beiden getrakteerd op een heerlijk flesje drank (voor bij de koffie)

Nadat het 3e elftal in de ochtend al ruim gewonnen had van FC Landgraaf 3 met 5-2 was het de beurt aan de mannen van Kevin Olijve om de zeperd van vorige week weg te poetsen. En dat deden ze met verve. Een niet eens geflatteerde overwinning van10 -0 gaf aan dat Passart-VKC geen schijn van kans had deze wedstrijd. Maar eerlijk is eerlijk Passart-VKC trad aan met veelal jonge en onervaren spelers .De tien doelpunten, 5 voor rust en 5 na rust, werden dan ook “eerlijk” verdeeld.

Al vroeg in de wedstrijd was het via Jonino Philippen die de score opende en vervolgens werd er gescoord door o.a. Fabio Merola, Mustafa Ameziane, Hasan Benahmed en nogmaals Jonino Philippen. Na de rust was het wedstrijdbeeld niet anders. Ondanks dat er weer vijf keer gescoord werd, werden toch meerdere kansen niet verzilverd maar daar maalde geen enkele NEC-Heksenberg supporter om. Integendeel zelfs. Fabio Merola, Nachité Parinussa, Semm Theunissen en tot slot nogmaals Fabio Merola zetten de eindstand op papier van 10-0. Door deze monsterzege en een beter doelpuntensaldo staat NEC-Heksenberg met 6 punten op de vierde plaats op de ranglijst gevolgd door SV De Dem en RKSVB met eveneens 6 punten uit driewedstrijden.

Volgende week zondag gaan de mannen van Kevin Olijve naar Woander Forest in Merkelbeek. Betreffende deze uitwedstrijd is uiteraard van belang of NEC-Heksenberg de aansluiting bij de top kan aanhouden.

Foto: NEC-Heksenberg

Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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