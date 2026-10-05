Nieuwe Thuiszorgpoli Zuyderland geopend in Odapark Sittard

Zuyderland Thuiszorg heeft een nieuwe Thuiszorgpoli in Sittard geopend in Odapark. Naast de bestaande locaties in Geleen en Born kunnen cliënten nu ook in Sittard op afspraak terecht voor verpleegkundige en verzorgende zorg. Met de uitbreiding wil Zuyderland zorg dichtbij huis toegankelijk en toekomstbestendig houden.

Passende zorg op de juiste plek

De vraag naar zorg groeit. Zuyderland kijkt daarom voortdurend naar manieren om zorg zo goed mogelijk te organiseren. De thuiszorgpoli is daar een voorbeeld van. Cliënten die zelfstandig of met ondersteuning naar de locatie kunnen komen, ontvangen hun zorg in een professionele zorgomgeving dichtbij huis.

Voor cliënten die niet naar de poli kunnen komen, blijft thuiszorg aan huis beschikbaar. Eerder schreven we al over de manier waarop Zuyderland zorg steeds vaker dichter bij huis organiseert.

“De thuiszorgpoli laat zien dat zorg niet altijd thuis hoeft plaats te vinden om dichtbij en persoonlijk te zijn. Voor veel cliënten is een afspraak in de poli een prettige en praktische oplossing, terwijl we de thuiszorg aan huis beschikbaar houden voor wie dat nodig heeft,” zegt Henriëtte Warrens, directeur Thuiszorg bij Zuyderland.

Meer regie over de dag

Een bezoek aan de thuiszorgpoli geeft cliënten meer vrijheid om de zorg in hun dag in te plannen. Zij maken een afspraak op een vast moment en hoeven daardoor niet thuis te wachten op een zorgmedewerker.

Op de locatie kunnen cliënten onder meer terecht voor wondzorg, stomazorg, injecties, compressief zwachtelen en het aantrekken van steunkousen.

Thuiszorgpoli in Sittard geopend in Odapark

De nieuwe Thuiszorgpoli is gevestigd aan Odasingel 657 in Sittard, op de begane grond van de Odaflat. De poli is in eerste instantie geopend op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden verloopt via het Thuiszorgpunt Westelijke Mijnstreek.

Met de opening in Sittard beschikt Zuyderland Thuiszorg over meerdere thuiszorgpoli’s in de regio. Volgens de organisatie zorgt deze werkwijze voor meer flexibiliteit voor cliënten en blijft thuiszorg aan huis beschikbaar voor mensen die deze ondersteuning het hardst nodig hebben. Lees ook ons recente artikel over de verdere zorgplannen van Zuyderland in de regio.

Bron: Zuyderland

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