Maastrichtse Julienne Brouwers genomineerd voor MAX Gouden Vleermuis

MAASTRICHT – Bestsellerauteur Julienne Brouwers, die sterke banden heeft met Maastricht, is met haar thriller Blinde vlek genomineerd voor de MAX Gouden Vleermuis Beste Nederlandstalige Thriller Award 2026. Het boek staat op de shortlist van vijf titels voor de prestigieuze thrillerprijs.

Brouwers heeft Maastricht naar eigen zeggen in haar bloed. Haar beide ouders komen uit de stad, een groot deel van haar familie woont er nog en het Mestreechs is haar moedertaal.

De MAX Gouden Vleermuis werd eerder uitgereikt aan bekende auteurs als Nicci French, Esther Verhoef en Charles den Tex. De winnaar van de editie 2026 wordt op 25 oktober bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking door Jan Slagter, directeur van Omroep MAX. De uitreiking is gratis toegankelijk; kaartjes zijn te bestellen via goudenvleermuizen.nl/tickets.

Tweede grote nominatie op rij

Het is niet de eerste keer dat Brouwers wordt genomineerd voor een belangrijke thrillerprijs. Gouden Kooi, het tweede deel in de Amber de Witt-serie, stond vorig jaar op de shortlist van de Thrillzone Award 2025.

Daarnaast verschenen dit jaar wereldwijd de Engelse en Franse edities van Gouden Kooi via Kobo Originals.

Brouwers heeft inmiddels een vaste plek veroverd binnen het Nederlandse thrillergenre. Haar boeken zijn samen meer dan 140.000 keer gelezen en beluisterd in Nederland. Haar thriller Jeugdzonde was in 2023 het meest gelezen e-book binnen de categorie zelfpublicerende schrijvers.

“Deze nominatie voelt als een enorme erkenning voor jaren van hard werken, leren en groeien met elk boek dat ik heb geschreven,” aldus Brouwers. “Maastricht is voor mij altijd thuiskomen. Mijn ouders, mijn familie, het dialect – het zit in alles wat ik doe.”

Blinde vlek derde deel in reeks

Blinde vlek verscheen afgelopen zomer en is het derde deel in de Amber de Witt-serie.

Het verhaal speelt zich af rond een exclusieve psychologenpraktijk in Den Haag, waar Melanie en haar collega Alisha welgestelde cliënten behandelen. Wanneer Alisha onverwacht niet op haar eigen spreekuur verschijnt en vermist blijkt, starten forensisch rechercheur Amber de Witt en haar collega John een onderzoek.

Al snel komen er vijanden uit onverwachte hoeken. Wanneer Amber vervolgens zelf het doelwit wordt van een anonieme belager, vervaagt de grens tussen haar werk en privéleven steeds verder.

Blinde vlek en de andere delen uit de Amber de Witt-serie zijn verkrijgbaar via boekhandels en online verkooppunten. De delen zijn ook los van elkaar te lezen.

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