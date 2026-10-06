Kom Kijken-dagen laten zien hoe bewoners samen zorgen voor hun buurt

Van 9 oktober tot en met 2 november vinden in heel Nederland de Kom Kijken-dagen van het Land van Omzien plaats. Bewonersinitiatieven, buurthuizen, ontmoetingsplekken en zorgzame gemeenschappen openen hun deuren voor buurtbewoners, professionals, bestuurders en andere belangstellenden.

De Kom Kijken-dagen zijn bedoeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met plekken waar mensen samen zorgen voor hun buurt, dorp of wijk. Bezoekers kunnen zien hoe bewoners elkaar ontmoeten, ondersteunen en samen oplossingen zoeken voor lokale vraagstukken.

Kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat

Wat gebeurt er eigenlijk in een buurthuis of bij een bewonersinitiatief? Tijdens de Kom Kijken-dagen kunnen bezoekers zelf ervaren wat zo’n initiatief inhoudt en wat het betekent voor de mensen die er gebruik van maken.

Ook in deze regio zijn activiteiten. Via de online kaart van het Land van Omzien is te zien waar en wanneer deelnemende locaties hun deuren openen.

Over het Land van Omzien

Het Land van Omzien is een beweging die zich richt op een zorgzame samenleving waarin mensen in buurten en dorpen naar elkaar omzien. Het is een samenwerking van zes organisaties die welzijn, zorg en hulp dichter bij mensen willen brengen.

Door heel Nederland nemen bewoners verantwoordelijkheid voor hun dorp of wijk. Ze creëren plekken waar mensen elkaar ontmoeten, ondersteunen en samen oplossingen bedenken voor vraagstukken rond onder meer wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

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Bron: persbericht Land van Omzien

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