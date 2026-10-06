Las Tres Esquinas brengt Argentijnse tango naar Landgraaf

LANDGRAAF – Liefhebbers van muziek, dans en cultuur kunnen binnenkort in Landgraaf kennismaken met de sfeer van de Argentijnse tango. Las Tres Esquinas organiseert een bijzondere avond met live muziek, dans en een authentieke Argentijnse sfeer.

Het evenement is bedoeld voor zowel ervaren tangoliefhebbers als bezoekers die voor het eerst kennis willen maken met de Argentijnse tango. De organisatie wil met de avond bijdragen aan het culturele aanbod in Parkstad en mensen uit de regio samenbrengen rond muziek, dans en cultuur.

Argentijnse sfeer in Landgraaf

Las Tres Esquinas richt zich op de beleving van de Argentijnse tango in al haar vormen. Tijdens de avond staan live muziek, dans en ontmoeting centraal. Bezoekers krijgen zo de kans om de tango niet alleen te zien en te horen, maar ook de sfeer eromheen te ervaren.

Meer informatie over Las Tres Esquinas is te vinden via www.lastresesquinas.nl.

Programma op 6 november

De avond vindt plaats op vrijdag 6 november 2026 in Zalencentrum Brandpoort, Hoogstraat 191 in Landgraaf. Parkeren is gratis.

Het programma begint om 19.30 uur met een workshop van Cinthya & Luciana, geschikt voor alle niveaus. Om 20.30 uur begint de milonga met DJ Cinthya. Om 21.15 uur speelt Conjunto Margot de eerste liveset en om 22.45 uur volgt de tweede set.

Meer informatie en tickets zijn te vinden via www.lastresesquinas.nl. Contact opnemen kan via info@tangomj.nl.

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