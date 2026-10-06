Paul Claessens schrijft persoonlijk boek over rouw, liefde en muziek

HOENSBROEK/BRUNSSUM – In het boek Denken aan jou – Voor altijd verweven met mijn leven vertelt Paul Claessens over het verlies van zijn vrouw Angelique, met wie hij 34 jaar samen was. Muziek en schrijven hielpen hem om woorden te geven aan het gemis en herinneringen dichtbij te houden.

Na het overlijden van Angelique in 2023 veranderde het leven van Claessens ingrijpend. Met vallen en opstaan zocht hij naar een nieuw evenwicht, terwijl liefde, herinneringen en gemis een vaste plaats bleven houden.

Muziek als houvast

In muziek en schrijven vond Claessens rust en troost. Vanuit gedeelde herinneringen ontstonden liedjes over hun leven samen, over verlies en over de liefde die blijft.

De liedteksten zijn in het boek als gedichten opgenomen en worden begeleid door aquarellen van Resi. De muziek is te beluisteren op de cd die achter in het boek is opgenomen. Voor wie geen cd-speler heeft, is de muziek ook digitaal beschikbaar.

Denken aan jou is daarmee meer dan een persoonlijk verslag van rouw. Claessens wil laten zien hoe herinneringen een plek kunnen krijgen in een leven dat verdergaat en hoe muziek kan helpen om dichtbij te houden wat er niet meer is. Met zijn verhaal hoopt hij ook herkenning en troost te bieden aan anderen die met verlies te maken hebben.

Van boek naar podium

De muziek uit Denken aan jou krijgt ook een plek op het podium. Tijdens de voorstellingen brengt Paul Claessens de liedjes samen met het persoonlijke verhaal erachter.

Op 15 november 2026 is hij te zien en te horen bij Loge3 in Brunssum. De voorstelling begint om 14.30 uur.

Over Paul Claessens

Paul Claessens woont in Hoensbroek. Na het overlijden van zijn vrouw Angelique vond hij in muziek en schrijven een manier om vorm te geven aan herinneringen, liefde en gemis. De liedjes die daaruit ontstonden groeiden uit tot Denken aan jou, waarin tekst, aquarel en muziek samenkomen.

Boekgegevens

Titel: Denken aan jou

Ondertitel: Voor altijd verweven met mijn leven

Auteur: Paul Claessens

Uitgever: Uitgeverij Leon van Dorp

ISBN: 9789083719207

Omvang: 52 pagina’s

Uitgave: hardcover + cd

Verkoopprijs: € 34,95

Het boek is verkrijgbaar via Uitgeverij Leon van Dorp en bol.com en niet via het Centraal Boekhuis.

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Bron: persbericht Uitgeverij Leon van Dorp

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