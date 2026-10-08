Nog geen duidelijkheid over toekomst Aurora-complex in Heerlen

HEERLEN – De toekomst van het Aurora-complex in Heerlen blijft onduidelijk. SP-raadsleden Antoinette Stöcker-Bus en Sita Bottenberg stelden hierover schriftelijke vragen aan het college. Aanleiding waren signalen van bewoners en berichten over mogelijke gehele of gedeeltelijke sloop. Tegelijkertijd zijn er al jarenlang zorgen over leefbaarheid, veiligheid en het woonklimaat in en rond het complex.

Volgens het college bestaat het Aurora-complex uit 228 appartementen en wonen er op dit moment iets meer dan 400 mensen. Hoeveel bewoners er al tien jaar of langer wonen, is bij de gemeente niet bekend.

De schriftelijke vragen werden eind juli 2026 ingediend en op 22 september door het college behandeld.

Gemeente verwijst naar Wonen Limburg

De SP wilde onder meer weten hoeveel bewoners jaarlijks uit Aurora vertrekken, wat de mediane huur en energierekening zijn en of er een concreet toekomstplan voor het complex bestaat.

Op meerdere van deze vragen geeft de gemeente zelf geen inhoudelijk antwoord. Voor gegevens over verhuizingen, huurprijzen en concrete toekomstplannen verwijst het college naar verhuurder Wonen Limburg.

In de toelichting bij de raadsvragen wordt gesproken over termen als ‘gehele of gedeeltelijke sloop’ die via verschillende kanalen zouden rondgaan.

Ook werd gevraagd of de technische staat van een deel van het complex aanleiding geeft om over de toekomst van de woningen na te denken. In de beantwoording die Parkstad Actueel heeft ingezien, is het antwoord op deze vraag niet zichtbaar.

Daarmee blijft vooralsnog onduidelijk of er daadwerkelijk plannen bestaan voor renovatie, sloop of een andere ingreep.

Bewoner kent Aurora al sinds haar jeugd

Een bewoner die anoniem wil blijven, kent Aurora – vroeger bekend als De Kempken – al sinds haar jeugd. Zij kwam er als tiener regelmatig en heeft later zelf in verschillende periodes in het complex gewoond.

Volgens haar is de locatie van Aurora uitstekend, maar zijn de omstandigheden binnen de flats al jarenlang een probleem.

In de gemeenschappelijke ruimtes komt zij regelmatig vervuiling tegen. Zij noemt onder meer urine, ontlasting, braaksel en soms zelfs bloed in gangen en andere publieke delen van het gebouw.

Dochter voelde zich maandenlang onveilig

Ook haar dochter voelde zich na haar komst naar Aurora maandenlang onveilig.

Jongens die belangstelling voor haar hadden, kwamen ’s nachts aanbellen en stonden voor haar deur. Een keer lag er zelfs iemand slapend voor haar woning.

Zij maakte meerdere keren melding bij de politie en nam ook contact op met de woningcorporatie, maar had het gevoel dat zij niet daadwerkelijk geholpen werd. Pas nadat haar vriend de jongens persoonlijk aansprak, hield de overlast op.

Sirenes, ruzies en geschreeuw

De bewoner vertelt dat hulpdiensten regelmatig bij of rond het complex aanwezig zijn. Sirenes, geschreeuw en ruzies zijn volgens haar geen uitzondering. Dat zorgt voor onrust en heeft invloed op het gevoel van veiligheid en rust in de flat.

Grote verschillen in temperatuur

Ook het binnenklimaat verschilt volgens de bewoner sterk per woning.

In een woning waar zij eerder verbleef, was het binnen opvallend koud. Zelfs op warme zomerdagen mat zij temperaturen die ongeveer vijf tot tien graden lager lagen dan buiten.

In een andere woning ervaart zij juist het tegenovergestelde. Daar kan het binnen 5 graden of hoger warmer zijn dan buiten en is de warmte soms moeilijk uit te houden. Klachten zoals misselijkheid en duizeligheid zijn dan aan de orde.

Ook in sommige gemeenschappelijke gangen wordt volgens haar weinig gelucht.

Stank en wateroverlast

Daarnaast noemt de bewoner stankoverlast uit afvoeren als een terugkerend probleem.

Ook zou er met regelmaat sprake zijn van wateroverlast in kelders en woningen. Dat heeft volgens haar directe gevolgen voor het woongenot en voor bewoners die spullen in kelders opslaan.

Winkels verdwenen, boodschappen doen lastiger

Een ander probleem is volgens de bewoner het verdwijnen van winkels en voorzieningen in de directe omgeving.

Vooral voor ouderen, zieken en mensen die minder mobiel zijn kan dat grote gevolgen hebben. Wie geen auto heeft, moet verder lopen met zware boodschappen, de bus nemen naar een supermarkt of boodschappen laten bezorgen.

Voor mensen met een laag inkomen is bezorgen niet altijd een goede oplossing, omdat bezorgkosten en minimale bestelbedragen de boodschappen duurder kunnen maken.

Het verdwijnen van voorzieningen raakt daarmee niet alleen het gemak, maar ook de zelfstandigheid en betaalbaarheid van het dagelijks leven.

Meer dan alleen stenen

De discussie over de toekomst van Aurora gaat daarmee verder dan alleen de vraag of het complex wordt gerenoveerd, gesloopt of op een andere manier aangepast.

Het gaat om meer dan 400 bewoners die dagelijks met het gebouw en de directe omgeving te maken hebben. Zorgen over veiligheid, vervuiling, temperatuur, ventilatie, stank, wateroverlast en het verdwijnen van voorzieningen maken duidelijk waarom bewoners behoefte hebben aan helderheid over wat er met Aurora gaat gebeuren.

Zolang er geen duidelijk en openbaar toekomstplan ligt, blijft die onzekerheid bestaan.

Wonen Limburg schetst ander beeld

Wonen Limburg presenteert Aurora op de eigen website juist als een fijne woonplek op een bijzondere locatie, dicht bij het Maankwartier, station, winkels en horeca. Ook stelt de corporatie dat het complex in 2019 grootschalig is gerenoveerd en energiezuiniger is gemaakt.

Die positieve voorstelling staat naast de ervaringen van de anonieme bewoner en de vragen die inmiddels ook politiek zijn gesteld over de toekomst van het complex.

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Foto: Lidia Carreno Photography

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