Landgraaf vangt tijdelijk maximaal 300 asielzoekers op bij Megaland

LANDGRAAF – De gemeente Landgraaf gaat opnieuw tijdelijk asielzoekers opvangen op het terrein van Megaland. Het gaat om maximaal 300 personen. De opvang vindt plaats van november 2026 tot en met mei 2027 en opnieuw van september 2027 tot en met mei 2028.

Volgens de gemeente is de opvang nodig om te voldoen aan de verplichtingen uit de Spreidingswet. De minister van Asiel en Migratie heeft Landgraaf gevraagd opnieuw mee te werken aan tijdelijke noodopvang op Megaland, net als in 2023.

Tijdelijke noodopvang op Megaland

De locatie biedt ruimte aan maximaal 300 asielzoekers. Tijdens de opvangperiodes blijft het terrein beschikbaar voor reguliere activiteiten en evenementen.

De gemeente verwijst naar de eerdere opvang in 2023 en stelt dat deze veilig en beheersbaar is verlopen en dat zich toen geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan.

Veiligheid en leefbaarheid

De gemeente heeft samen met het COA en andere betrokken partijen afspraken gemaakt over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rond het terrein. Ook tijdens de opvangperiode blijft de gemeente in contact met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen uit de omgeving.

Geen kosten voor gemeente

Volgens de gemeente heeft de noodopvang geen financiële gevolgen voor Landgraaf. Alle kosten die samenhangen met de opvang worden vergoed door het COA. De opvang levert de gemeente ook geen inkomsten op.

Omwonenden worden geïnformeerd

Omwonenden ontvangen een brief over de noodopvang en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Medewerkers van de gemeente en andere betrokken organisaties zijn daar aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

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