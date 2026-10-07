RIVM-keuzewand over borstkanker staat vanaf vandaag in Landgraaf

LANDGRAAF – De keuzewand van het RIVM over het bevolkingsonderzoek borstkanker staat vanaf vandaag in het Burgerhoes in Landgraaf. De wand laat op een toegankelijke manier zowel de voordelen als de nadelen van deelname zien. Landgraaf is de eerste halte van de landelijke campagne.

De keuzewand is bedoeld om vrouwen te helpen zelf een goed geïnformeerde keuze te maken over deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Bezoeker bekijkt de keuzewand in het Burgerhoes. Foto: Arie Kievit

Twee kanten van het verhaal

Bezoekers kunnen verschillende blokken op de wand omdraaien. Iedere vraag heeft letterlijk twee kanten.

Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat het samendrukken van de borst nodig is om een goede mammografie te kunnen maken. Ook staat op de wand dat 98 van de 100 vrouwen na het onderzoek de uitslag ‘geen afwijking’ krijgen, maar dat zo’n uitslag nooit volledige zekerheid biedt.

Het RIVM benadrukt dat het doel niet is om vrouwen over te halen om deel te nemen. De informatie moet juist helpen om zelf een afweging te maken.

Vandaag in het Burgerhoes

De RIVM-keuzewand borstkanker staat vandaag, woensdag 7 oktober, van 9.00 tot 17.00 uur in het Burgerhoes in Landgraaf. Medewerkers van het RIVM zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Tijdens de borstkankermaand oktober reist de wand verder door Nederland naar gemeenten waar vrouwen op dat moment worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek.

Ook wethouder Christian Wilbach liet zich in Landgraaf informeren over de verschillende kanten van het bevolkingsonderzoek.

De keuzewand in het Burgerhoes in Landgraaf. Foto: Arie Kievit

Over het bevolkingsonderzoek borstkanker

Jaarlijks ontvangen ongeveer 1,2 miljoen vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ongeveer 65 procent neemt deel.

Het onderzoek bestaat uit een mammografie, een röntgenfoto van de borsten. Deelname is vrijwillig.

Meer informatie is te vinden via het RIVM.

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