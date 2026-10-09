Hammerstone MTB Marathon 2026: strijd om Nederlandse titel in Valkenburg

De Hammerstone MTB Marathon wordt op zondag 18 oktober 2026 verreden vanuit Valkenburg aan de Geul. De wedstrijd over ruim 105 kilometer voert door Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek. Deelnemers strijden om de Nederlandse titel mountainbike marathon en UCI-punten.

De marathon vormt het sportieve slot van een mountainbikeweekend van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober. Start en finish liggen bij het Shimano Experience Center in Valkenburg.

Hammerstone MTB Marathon 2026 met nationale en internationale inzet

Het evenement stond eerder bekend als de Bart Brentjens Challenge en gaat sinds 2025 verder onder de naam Hammerstone. Bij de naamswijziging verhuisden ook de start en finish naar het Shimano Experience Center.

Naast het Nederlands kampioenschap maakt de marathon volgens de organisatie als C1-wedstrijd deel uit van de internationale UCI Marathon Series. Daarmee kunnen deelnemers ook punten voor de internationale ranking verdienen.

Toertocht, Kids Race en mountainbikefestival

Het weekend biedt ook activiteiten buiten de wedstrijd. Op het programma staan social rides, podcasts, een mountainbikefestival en livemuziek. Op zaterdag 17 oktober worden een toertocht en een Kids Race gehouden.

De toegang tot het evenemententerrein is gratis. Volgens de organisatie kunnen jong en oud zich nog inschrijven voor deelname. Informatie over inschrijven en het volledige programma staat op de website van Hammerstone.

Definitieve startlijst volgt voorafgaand aan het evenement

De organisatie verwacht deelnemers uit de mountainbikewereld en ook renners die actief zijn op de weg of in gravelwedstrijden. Namen zijn in de aangeleverde aankondiging nog niet vermeld. De definitieve startlijst wordt volgens de organisatie in de week voorafgaand aan het evenement bekendgemaakt.

Hammerstone richt zich op zowel recreatieve mountainbikers als wedstrijdrijders. Daarmee brengt het weekend een breed deelnemersveld samen in Valkenburg.

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Bron: aangeleverde persinformatie Hammerstone.

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