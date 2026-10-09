Roda JC stelt teleur in saaie wedstrijd tegen Jong PSV

Roda JC begon met goede intenties en creëerde voor de rust enkele serieuze mogelijkheden, maar het ontbrak aan scherpte in de afwerking.

Joshua Nisbet kreeg na een fout in de PSV-defensie een uitgelezen kans om Roda op voorsprong te zetten. Oog in oog met doelman Tijn Smolenaars uit Weert wipte de middenvelder de bal echter net naast.

Daarna zakte het niveau weg en kabbelde de wedstrijd voort in een slaapverwekkend tempo. Slordige passes en slecht verwerkte ballen waren aan de orde van de dag.Pas in het laatste kwartier veerde het publiek op, toen Jong PSV uit het niets scoorde en Roda JC in de achtervolging moest.

De gelijkmaker van Paulissen zorgde nog voor enige opluchting, maar kon niet verhullen dat het een bijzonder saaie wedstrijd was.

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Door en foto: Peter Trompetter Fotografie

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