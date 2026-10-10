Monumentenwacht Limburg houdt symposium over preventief onderhoud

SITTARD-GELEEN – Monumentenwacht Limburg organiseert op donderdag 15 oktober 2026 een symposium bij Watersley in Sittard-Geleen. De bijeenkomst gaat over het belang van preventief onderhoud voor het behoud van monumenten.

Het symposium van Monumentenwacht Limburg maakt deel uit van de eerste editie van de Week van het Onderhoud. Dit initiatief is een samenwerking tussen Monumentenwacht Nederland en Monumentenwacht Vlaanderen.

Symposium Monumentenwacht Limburg: kennis delen

Tijdens de bijeenkomst staan kennisdeling, samenwerking en het voorkomen van schade aan monumenten centraal. Erfgoedprofessionals delen hun kennis en visie op de toekomst van de monumentenzorg.

Onder de betrokken organisaties zijn Stichting Erkende Restauratie Kwaliteit Monumenten (ERM), het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en de Belgische erfgoedorganisatie Herita.

Inspecties en onafhankelijk onderhoudsadvies

Monumentenwacht Limburg ondersteunt eigenaren en beheerders van monumenten met bouwkundige inspecties en onafhankelijk advies over onderhoud en herstel. Daarmee draagt de organisatie bij aan het duurzaam behoud van het gebouwde erfgoed in Limburg.

Meer informatie en aanmelden kan via de aanmeldpagina van de organisator.

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Illustratieve foto: Adobe Stock.

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