Win een gratis Halloween-fotoshoot voor je hond in Landgraaf!

LANDGRAAF – Halloween komt eraan en ook viervoeters mogen dit jaar griezelig mooi op de foto! Syrado Hondenschool organiseert samen met Lidia Carreno Photography een leuke winactie waarbij hondenliefhebbers kans maken op een gratis Halloween-fotoshoot.

De winnaar ontvangt een gratis Halloween fotoshoot voor honden in Landgraaf, inclusief vijf digitale foto’s.

Beeld: winactieposter Syrado Hondenschool / Lidia Carreno Photography.

Zo maak je kans

Deelnemers kunnen meedoen via het Facebookbericht van Syrado Hondenschool door het bericht te liken, te delen en hondenvrienden te taggen in de reacties.

Op 25 oktober wordt de gelukkige winnaar bekendgemaakt. De Halloween-fotoshoot vindt plaats op 1 november bij Syrado in Landgraaf.

Liever meteen een plekje reserveren?

Wie niet wil wachten op de uitslag, kan ook een Halloween fotoshoot voor honden in Landgraaf boeken voor €45, inclusief vijf digitale foto’s.

Een leuke gelegenheid om je trouwe viervoeter in Halloweenstijl te laten vastleggen!

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